Sondaggi politici, su Polymarket si scommette sul prossimo Presidente del Consiglio: sorpresa Salis

Il governo presieduto da Giorgia Meloni è appena diventato il secondo più longevo della storia della Repubblica Italiana, ma su Polymarket si pensa già a chi si insedierà a Palazzo Chigi al termine delle prossime elezioni politiche attese, salvo inaspettati ribaltoni, per la primavera del 2027. Sulla piattaforma dove si può scommettere su tutto, dalla prossima venuta di Gesù Cristo all'eventualità che una bomba atomica disintegri Teheran, dallo scorso 21 aprile è stato aperto uno spazio per puntare su chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio. I nomi presenti nella lista comprendono ovviamente i big più papabili, dalla stessa Meloni alla leader del PD Elly Schlein, ma sono presenti anche alcuni outsider con quotazioni sorprendentemente alte.

Nella specifica della scommessa è stato dichiarato esplicitamente che, per essere considerata valida l'eventuale vincita, il candidato dovrà "essere ufficialmente nominato e prestare giuramento come Primo Ministro d'Italia". In caso di un Primo Ministro ad interim o provvisorio, la giocata verrà considerata nulla.

Chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio: i favoriti di Polymarket

Nei cosiddetti prediction market – le piattaforme dove si scommette acquistando quote il cui prezzo riflette la probabilità che l'evento si verifichi o meno – le puntate sono estremamente volubili e possono mutare radicalmente in base al comportamento degli utenti. Su Polymarket, per esempio, ogni evento ha due esiti possibili, "Sì" o "No", con un prezzo tra 0 e 1 che indica quanto è probabile secondo il mercato. Se si compra una quota e la previsione si rivela corretta, si incassa 1 dollaro per quota. Non si gioca contro un bookmaker che imposta delle quote (come avviene per esempio nei tradizionali siti di betting per le competizioni sportive), ma contro le previsioni degli altri utenti.

Le probabilità di elezioni del prossimo Presidente del Consiglio rispecchiano dunque le sensazioni della community. A inizio maggio è proprio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ad essere considerata la candidata con maggiori chance di ricevere il mandato dal Presidente della Repubblica, con quotazioni che oscillano tra il 43% e il 47% e un volume di giocate superiore ai duemila dollari. A seguire, gli utenti danno fiducia a Schlein (16-19% e oltre 700 dollari di puntate) e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle (10-12% e 500 dollarei). Snobbati i capi di partito della coalizione di centro destra. Sia Antonio Tajani (Forza Italia) che Matteo Salvini (Lega) hanno ricevuto finora quotazioni inferiori all'1%. Nemmeno presenti in lista Matteo Renzi (Italia Viva), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra) e Carlo Calenda (Azione)

Le possibili sorprese: Salis, Vannacci e Draghi

Ancora più interessanti sono però i nomi di politici che, nonostante ruoli e posizioni che non farebbero presagire a una possibile elezione, sembrano attrarre un singolare flusso di puntate. Il caso più eclatante è quello di Silvia Salis, sindaco di Genova e astro nascente nel panorama del centro-sinistra, che su Polymarket ha raccolto puntate superiori ai 1.700 dollari e può vantare una quotazione del 15%, molto vicina a quella della collega di partito e leader in pectore Schlein. Il trend potrebbe essere stato condizionato dal boost di popolarità offerto dall'organizzazione del maxi concerto techno di Charlotte de Witte in pieno centro storico e dai risultati dei recenti sondaggi sulle eventuali primarie di campo largo che danno Salis in forte ascesa.

Sul fronte opposto, anche il generale Roberto Vannacci, leader del neonato "Futuro Nazionale", sta raccogliendo un volume analogo di giocate e circa il 7% delle quotazioni per una probabile vittoria. Numeri di tutto rispetto per il rappresentante di un partito piuttosto composito che proprio nelle prossime politiche affronterà il battesimo delle urne.

Tra gli outsider c'è anche l'unico nome che, insieme a Meloni, ha già ricoperto la carica. Mario Draghi, che attualmente si occupa di consigliare Ursula von der Leyen alla Commissione Europea, secondo la community di Polymarket vanta il 7% delle probabilità di ritornare a Palazzo Chigi, pur non avendo (per ora) abboccamenti manifesti con alcun partito rilevante.