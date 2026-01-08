Il trader fantasma riappare su Polymarket: ora scommette su un attacco di Israele all’Iran

Dopo mesi di silenzio, l’account ricosuave666 riappare con puntate importanti. Tra speculazioni e dubbi di insider trading, i mercati predittivi accendono il dibattito su etica e trasparenza.

Israele attaccherà l'Iran entro gennaio 2026? Questa previsione su Polymarket sta accumulando puntante. Non è strano scommettere su guerre, attacchi terroristici o avanzate militari. I prediction market funzionano così: speculano su qualunque evento generi incertezza. A insospettire, invece, è stato il ritorno di ricosuave666.

Non conosciamo l'identità dell'utente sappiamo solo è rimasto silente per mesi e che – stando allo storico pubblicato sui social – tutte le sue precedenti scommesse legate a Israele si sono concluse con una vittoria. Su forum e piattaforme, alcuni utenti stanno ipotizzando, senza prove concrete, che si tratti di un insider trading, un account legato all'esercito israeliano che sfrutta informazioni riservate per ottenere profitti su eventi reali. In questo caso un presunto attacco di Israele all'Iran.

POLYMARKET | Le scommesse sull’attacco di Israele

Il mistero di ricosuave666 su Polymarket

Il profilo di ricosuave666 su Polymarket appare completamente resettato: tutti i valori sono azzerati e non sono disponibili informazioni dirette sul wallet. Tuttavia, è ancora possibile ricostruire lo storico delle sue operazioni grazie ai post condivisi dagli utenti sui social e alle analisi on‑chain pubblicate da esperti. Stando ai dati pubblicati, il wallet ha accumulato oltre 155.000 dollari di profitti netti e la maggior parte delle scommesse di ricosuave666 riguardava eventi legati a Israele, tutti conclusisi con esito positivo.

Ora dopo mesi di inattività, l’utente è tornato con una nuova puntata di oltre 8.000 dollari sulla possibilità che Israele attacchi l’Iran entro il 31 gennaio o entro il 31 marzo 2026. Al momento su Polymarket la probabilità pari a circa 30 % per gennaio.

A insospettire non è stato l’importo scommesso – relativamente modesto per un trader esperto – quanto lo storico perfetto dei risultati di ricosuave666 legati a Israele.

Il caso Maduro e l’ombra dell’insider trading

I prediction market sono piattaforme digitali che permettono agli utenti di scommettere sull’esito di eventi futuri. Gli utenti comprano e vendono contratti legati a specifici scenari, come “Israele attaccherà l’Iran entro marzo 2026”, e il prezzo di ciascun contratto riflette la probabilità percepita che l’evento si verifichi. Quando l’evento accade, i contratti vincenti pagano il loro valore massimo, mentre quelli perdenti scadono a zero, determinando così guadagni o perdite.

Il ritorno di ricosuave666 avviene in un clima teso intorno ai mercati predittivi. Polymarket è tornata al centro di un acceso dibattito pubblico dopo che alcune scommesse su eventi geopolitici – in particolare sulla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte di forze statunitensi – hanno fruttato centinaia di migliaia di dollari ad alcuni wallet poco prima che la notizia fosse di dominio pubblico.

Le operazioni hanno sollevato interrogativi sulla possibilità che individui con accesso a informazioni privilegiate possano sfruttare piattaforme come Polymarket per ricavare guadagni significativi, una pratica vietata nei mercati regolamentati ma non esplicitamente illegale nei mercati predittivi basati su criptovalute.

Tra ricerca di segnali e speculazione

Per ora non ci sono prove che il trader abbia accesso a informazioni riservate, né che Polymarket abbia preso provvedimenti specifici su questo account. La rapida crescita dei mercati predittivi come Polymarket sta però sollevando dubbi su trasparenza ed etica.

A Washington, il deputato Ritchie Torres ha presentato il Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, che vieta a funzionari federali e politici di operare su questi mercati usando informazioni non pubbliche.

Senza regole chiare, i prediction market rischiano di favorire insider trading e comportamenti moralmente discutibili, mentre l’asimmetria informativa tra grandi operatori e piccoli utenti può influenzarne i risultati e alimentare sospetti di abuso.