Esplode il razzo di Jeff Bezos, il video di New Glenn 1 che diventa una palla di fuoco: non era un test

Mentre in Italia era notte, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio di Cape Canaveral. Non era un test: il razzo doveva portare in orbita 48 satelliti Leo. Blue Origin è la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos. Al momento non si registra nessuna vittima tra il personale.

Le immagini andranno analizzate a lungo. Base spaziale di Cape Canaveral, Florida. Il razzo New Glenn 1 della compagnia Blue Origin sta per partire dalla base di lancio. L'esplosione è stata registrata mentre in Italia era notte. Si vede del fumo che inizia a uscire dalla base del razzo. Iniziano a spuntare delle fiamme. Nel giro di qualche istante tutto il razzo esplode sulla rampa di lancio. In contrasto con il buio della notte, la palla di fuoco avvolge tutte le strutture intorno e si solleva a centinaia di metri di altezza. Blue Origin è la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos, al momento quarto uomo più ricco del mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index con un patrimonio stimato di 292 miliardi di dollari. Negli ultimi anni Blue Origin ha iniziato a fare concorrenza alla SpaceX di Elon Musk. Il progetto è simile: rendere più economico l’accesso allo Spazio costruendo razzi che siano prima di tutto riutilizzabili.

L’esplosione non ha causato nessuna vittima. Lo ha chiarito Jeff Bezos su X: “Tutto il personale si trova in salvo, non manca nessuno all’appello”. Complesso, invece, capire le cause dell’esplosione: “Troppo presto per conoscere la causa principale ma stiamo già lavorando per individuarla. È una giornata molto difficile ma ricostruiremo quello che deve essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena”.

La missione di Blue Origin: il fallimento del satellite

Le esplosioni, meglio chiarirlo, fanno parte dell’esplorazione spaziale. Soprattutto per questo tipo di missioni con razzi riutilizzabili: per quanto non sia certo una tecnologia che vediamo per la prima volta c’è ancora molto da capire. Questa missione di New Glenn 1 però non era un test. Era una missione ufficiale che da quanto abbiamo ricostruito doveva portare in orbita 48 satelliti Leo da posizionare in orbita bassa. Leo è un progetto di Amazon: l’obiettivo è quello di costruire una rete di satelliti in grado di fornire connessione a internet a bassa latenza. Anche qui non è difficile cogliere il competitor: è la stessa idea alla base di Starlink, la rete di satelliti di SpaceX.