Scommette sulla fine di Maduro e guadagna 400.000 dollari: gli strani maxi-profitti nei mercati predittivi

La fine di Maduro era già oggetto di scommesse online: ora, dopo l’arresto, i trader dei mercati predittivi stanno guadagnando centinaia di migliaia di dollari.

Mentre il 3 gennaio assistevamo alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte di forze statunitensi, un altro evento – apparentemente lontano dalla geopolitica e dall’operazione Absolute Resolve – ha attirato l’attenzione di analisti finanziari: i maxi-profitti all’interno dei “mercati predittivi” online.

I prediction market sono piattaforme digitali che permettono agli utenti di scommettere sull’esito di eventi futuri. Una delle principali realtà del settore è Polymarket, fondata nel 2020, consente di puntare su qualsiasi cosa, dalle catastrofi naturali ai principali eventi geopolitici.

E infatti. Dai dati pubblici di Polymarket emerge che, nella tarda serata del 2 gennaio 2026, alcuni utenti hanno iniziato a puntare somme rilevanti sull’uscita di scena di Maduro entro il 31 gennaio. Tra questi un account che ha puntato circa 30.000 dollari e che, dopo l’annuncio dell’arresto, ha incassato un profitto superiore ai 430.000 dollari.

Come funzionano i prediction market

ll volume complessivo delle transazioni sui mercati predittivi negli ultimi anni ha superato diversi miliardi di dollari, con singole “domande di mercato” capaci di attirare milioni in puntate. In sostanza, un intero comparto speculativo si è formato attorno alla volatilità della geopolitica globale.

Queste piattaforme si basano sull’idea che la somma delle aspettative individuali possa costituire un indicatore dinamico delle probabilità future, aprendo così un ponte tra scommesse, economia comportamentale e previsione statistica. Ogni giorno emergono nuovi scenari: attacchi annunciati, offensive ipotizzate, mobilitazioni improvvise.

Scommesse mirate sulla caduta di Maduro

La sera del 2 gennaio gli utenti hanno cominciato a puntare sulla caduta di Maduro. All’inizio il mercato ha assegnato una probabilità del 10% all’evento, poi, durante le prime ore del 3 gennaio la quota è salita velocemente al 99%.

Le analisi on-chain – l’esame pubblico e verificabile delle transazioni registrate sulla blockchain – hanno identificato profitti consistenti. In particolare, tre portafogli digitali che avevano puntato sulla fine di Maduro avrebbero accumulato guadagni complessivi superiori ai 630.000 dollari. La tempistica di queste operazioni hanno alimentato il sospetto che alcuni trader avessero avuto accesso a informazioni riservate.

POLYMARKET | Le scommesse sulla cattura di Maduro

Una nuova legge per i mercati predittivi

L’espansione rapida dei prediction market e il giro di soldi che li alimenta ha sollevato interrogativi su trasparenza e limiti etici. A Washington cresce la pressione per una stretta normativa e, dopo il caso Maduro su Polymarket, il deputato democratico di New York Ritchie Torres ha annunciato una proposta di legge, il Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, anticipata da Punchbowl News.

Il disegno di legge punta a vietare a funzionari eletti a livello federale, incaricati politici e dipendenti del ramo esecutivo di effettuare operazioni sui mercati predittivi quando dispongono di informazioni non pubbliche legate alle scommesse, o quando potrebbero ottenerle grazie al loro ruolo istituzionale.

Senza adeguati controlli, questi strumenti possano trasformarsi in veicoli per insider trading o addirittura incentivare comportamenti moralmente discutibili, soprattutto quando le scommesse riguardano conflitti, elezioni o crisi umanitarie. Non solo, l’asimmetria informativa tra grandi operatori e piccoli utenti può influenzare gli esiti e alimentare sospetti di abuso.