Chi è Mikel Merino, il bomber last-minute della Spagna che ha infranto i sogni di Cr7 e De Bruyne

Due gol ai Mondiali 2026, due gol che sono valsi altrettante qualificazioni alla Spagna che è così approdata in semifinale: Mikel Merino è stato decisivo sia contro il Portogallo sia con il Belgio, sempre da subentrato.

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Mikel Merino ha colpito ancora. Ancora una volta ha trovato un gol decisivo. Ancora una volta la Spagna può così festeggiare la seconda qualificazione conquistata negli ultimi istanti contro Portogallo e Belgio, giocandosi la semifinale ai Mondiali contro la Francia. Dopo aver segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero contro il Portogallo, frantumando i sogni di Cristiano Ronaldo agli ottavi di finale, ha colpito nel finale anche contro il Belgio, eliminando un'altra stella tanto attesa: Kevin de Bruyne. Stella dell'Arsenal, Merino ha realizzato la sua seconda rete del torneo, da subentrato, con una media gol spaventosa nella fase ad eliminazione diretta: 9 minuti giocati e due reti decisive, diventando anche il primo nazionale a segnare due gol che hanno regalato la vittoria alla Spagna ai Mondiali dopo l'80° minuto.

Merino cancella Cristiano Ronaldo e de Bruyne dai Mondiali 2026

Il primo colpo da KO era arrivato contro il Portogallo agli ottavi di finale: una gara contratta, giocata sul filo dell'equilibrio dove le Furie Rosse non erano riuscite ad avere la meglio sui lusitani per uno 0-0 che si destinava ai supplementari. Poi, la scelta di de la Fuentes all'86', con l'uscita dal campo di Olmo per Merino. Che ha impiegato 5 minuti a fulminare Costa al 91° non lasciando speranze a Cristiano Ronaldo e compagni. Stessa scena ai quarti, con cornice (lo stadio SoFi di Inglewood) e avversario (il Belgio di Rudi Garcia) differenti, ma medesimo epilogo: partita bloccata sull'1-1 e all'86' esce Olmo ancora per Merino che, ancora, impiega solo 4 minuti per regalare il decisivo 2-1 alla Spagna ed eliminare il Belgio di capitan de Bruyne.

Tanto è bastato per diventare il nuovo idolo in patria dei propri tifosi, segnando momenti già diventati storici per la Nazionale spagnola, bruciando statistiche e record: in questo Mondiale Mikel Merino ha sempre giocato, in tutte le partite, ma mai da titolare e per 90 minuti. Ha totalizzato poco più di un centinaio di minuti nelle sei gare fin qui disputate (tre nella fase a Gironi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale), senza mai segnare fino al doppio exploit che lo ha consacrato al mondo, rifilando 2 gol letali e infrangendo i sogni di stelle ben più quotate di lui nel firmamento del calcio mondiale, quali Cristiano Ronaldo e Kevin de Bruyne.

Merino esulta con i suoi compagni: 2° gol decisivo da subentrato. Dopo il Portogallo, mette KO anche il Belgio

Merino, il bomber last-minute della Spagna: i difficili inizi e i fallimenti all'estero

Ma chi è il sostituto d'oro della Spagna, l'uomo della Provvidenza, la scelta last-minute cui si affida oramai quasi come un mantra, il Ct de la Fuente? Mikel Merino è, intanto, un figlio d'arte: suo padre Angel era un ex centrocampista dell'Osasuna, club in cui ha iniziato a muovere i primi passi, approdando nel calcio che conta, fino a debuttare con la formazione riserve, nel 2014, in quarta divisione spagnola e, in prima squadra, in Segunda Division. Poi, la scelta di lasciare il calcio di casa, scegliendo l'estero: arriva al Borussia Dortmund, poi passa al Newcastle che lo acquista a titolo definitivo.

L'esplosione all'Arsenal di Arteta: Merino partecipa alla vittoria in Premier League

Merino non decolla, non riesce a trovare spazio e continuità. così nel 2018 il mesto ritorno in Spagna, dove si accasa alla Real Sociedad e trova finalmente la sua dimensione: sei stagioni che lo hanno diventare uno dei beniamini a San Sebastián, riuscendo a prendersi anche un posto in Nazionale, dove esordisce nel 2020 e con cui conquisterà gli Europei 2024. Altra tessera perfetta che completa il puzzle: la Premier lo rivuole indietro, lo chiama l'Arsenal con un contratto di 4 anni per oltre 40 milioni di euro. Con il suo omonimo nel nome in panchina, Mikel Arteta, Mikel Merino esplode definitivamente contribuendo alla conquista del titolo che a Londra, sponda Gunners, mancava da oltre due decenni.