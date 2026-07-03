Palinsesti Rai 2026/2027, chi non ci sarà: da Perego e Barale con Citofonare Rai 2 a Massini su Rai 3

I Palinsesti Rai 2026/2027 sono stati presentati e tra poche novità e molte riconferme, c’è anche chi non ci sarà nella prossima stagione televisiva. Da Teo Mammucari con Lo Spaesato a Citofonare Rai2, passando per Riserva Indiana e colpi di scena come con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Sono stati presentati i Palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona, come ogni anno alcuni programmi hanno trovato una propria collocazione nella prossima stagione televisiva, altri invece sono rimasti nelle retrovie e non vedranno la luce nei prossimi mesi. Non ci saranno volti come Teo Mammucari, Paola Perego e Paola Barale, non ci saranno nemmeno protagonisti che con le loro trasmissioni avevano raggruppato un certo pubblico, come Stefano Massini. Vediamo, quindi, quali sono i titoli che non vedremo nella programmazione dei prossimi mesi.

Da Citofonare Rai2 a Lo Spaesato quali sono i programmi che non ci saranno

Nell'intrattenimento del daytime salta l'appuntamento con Citofonare Rai2, il programma che approdato in Rai aveva visto la doppia conduzione di Simona Ventura e Paola Perego e che, nella sua ultima versione, ha visto Perego affiancata da Paola Barale. Il format collocato nel weekend, in cui si dava spazio al racconto dell'attualità, delle storie di tutti i giorni, coinvolgendo anche personaggi noti del mondo dello spettacolo, non figura nella presentazione dei palinsesti attuali. Non è chiaro, al momento, se il contenitore tornerà in primavera o meno.

Altra conferma è la cancellazione de Lo Spaesato, il programma di Teo Mammucari che, dopo due stagioni, non è stato confermato dall'azienda. La notizia era giunta già qualche settimana fa, in concomitanza con la chiusura di Domenica In in vista dell'estate. Il conduttore romano, infatti, non aveva nascosto il suo malcontento e pare che proprio per questa ragione non si sia presentato nelle ultime puntate dello show pomeridiano di Rai1. D'altro canto, la sua presenza non è stata confermata nemmeno per la prossima stagione del programma che occupa la domenica pomeriggio, nella quale invece c'è spazio per Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. A proposito del noto wedding planner, sarà al timone di un nuovo programma, dal titolo Il giorno più lungo, ma non è stato rinnovato Top-Tutto fa tendenza, format che conduceva da due stagioni.

Alessia Marcuzzi e Bianca Guaccero tra i nomi assenti

Parlando di volti, invece, mancano all'appello nomi come quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice, dopo le esperienze dello scorso anno con Obbligo Verità e la presenza in giuria a Tale e Quale Show, quest'anno non comparirà né al timone di un programma, né nel parterre dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti, sostituita da Elettra Lamborghini. Spazio, quindi, alle piattaforme, dove conduce The Traitors, reality che ha avuto un discreto successo. Manca anche il nome di Bianca Guaccero. L'attrice e conduttrice era tra le papabili presenze da affiancare a Mara Venier nella gestione di Domenica In, ma questi ipotesi non è stata contemplata. Dopo la conduzione corale di Dalla Strada al palco, non sembrano esserci per lei progetti all'orizzonte, almeno in questa prima parte della nuova stagione tv.

Lo smantellamento di Rai3: la chiusura di Riserva Indiana

È notizia delle ultime settimane, invece, la chiusura di Riserva Indiana, programma ideato e condotto da Stefano Massini su Rai3, ormai in onda da diverse stagioni, che aveva costruito anche un certo seguito tra il pubblico della terza rete. Quello di Rai3 è un tema affrontato con un certo fervore dal sindacato Usigrai che sottolinea la volontà da parte dell'azienda di "smantellare" la rete che da sempre si è occupata della cultura e dell'approfondimento. Una demolizione che ha avuto luogo già con i palinsesti estivi e la cancellazione del programma di Gianrico Carofiglio, Dilemmi, in onda già da quattro stagioni. Lo scrittore pugliese, però, non ha voluto commentare la decisione da parte della Rai che, di fatto, ha silenziato un altro programma di una delle poche reti interamente dedicate alla cultura e all'approfondimento.

Via dei Matti e Caffè Italia nel limbo fino alla fine

Oltre a Riserva Indiana, infatti, c'era stato il caso di Via dei Matti n°0, di Stefano Bollani e Valentina Cenni, che però si è risolto nelle ore precedenti alla presentazione dei palinsesti, con la conferma di una nuova stagione del programma prevista per il prossimo anno. Tra le riconferme, c'è anche quella di Pino Strabioli. Il giornalista torna con il suo programma Caffè Italia, ma era stata in forse la sua presenza nei palinsesti, come d'altra parte era accaduto lo scorso anno, quando fu annunciato proprio durante la presentazione, sebbene fino a qualche ora prima sembrava fosse certa la sua assenza. Tra le incognite, si era parlato per il giornalista anche di una collocazione a Domenica In nell'affiancare Mara Venier nella nuova versione dello show della domenica pomeriggio, ma ad oggi questa ipotesi non si è concretizzata.