La Rai salva Via dei Matti N.0: “Il programma tornerà nel 2027”

Dopo che Stefano Bollani e Valentina Cenni avevano confermato la cancellazione del programma, un comunicato a pochi minuti dalla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione conferma il ritorno nel 2027.

Alla fine Via dei Matti N.o tornerà anche il prossimo anno. A darne l'annuncio, dopo settimane di dibattito su una cancellazione che erano stati Stefano Bollani e Valentina Cenni a confermare, è stata proprio la Rai in un comunicato congiunto con la coppia, a pochi minuti dall'inizio della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, anticipando che il programma dell'access prime time di Rai3 tornerà in onda nel 2027.

L'annuncio della Rai

Attraverso un comunicato pubblicato nel mattino del 3 luglio, Rai Cultura fa sapere che proseguirà il viaggio di Via dei Matti N.0 iniziato cinque anni fa. Si legge nel dettaglio che "il ritorno nasce da un lavoro condotto da tempo da Rai Cultura insieme alla produzione, per dare al programma la forma e la collocazione più adatte, preservandone l'identità".

Il programma di Bollani e Cenni tornerà nel suo formato quotidiano, nonostante sia stato lo stesso direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi, a spiegare che ci sono state diverse riflessioni legate al destino della coppia: "Cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine, si è preferito riportare Via dei Matti n. 0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato".

Le parole di Bollani e Cenni "Abbiamo sentito tutto l'affetto"

A margine del comunicato anche le parole di Bollani e Cenni, che ammettono: "In questi giorni abbiamo sentito l'abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l'ora di ricominciare."

Parole, quelle di Bollani e Cenni, che annullano l'effetto di quanto proprio loro avevano detto in un video pubblicato nelle scorse settimane quando, a seguito di giorni di indiscrezioni su una più che probabile cancellazione dai palinsesti per il prossimo anno di Via dei Matti N.0, avevano sostanzialmente confermato il tutto spiegando che avrebbero voluto tanto dare notizie diverse da quella, ma che in effetti il programma non sarebbe tornato in onda. Sul tavolo c'era proprio un progetto di quattro prime serate, dal titolo provvisorio "Le quattro stagioni", che in quello scenario pareva avere più i contorni di un contentino, che di una vera promozione in prima serata. Al contrario, il pubblico di Via dei Matti può gioire, perché nel 2027 il programma ritornerà in onda.