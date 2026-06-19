Stefano Bollani e Valentina Cenni fuori dai palinsesti Rai, Via dei Matti n.0 verso la cancellazione

Dopo cinque stagioni il programma di Rai3 non sarebbe previsto nei palinsesti del prossimo anno, stando a quanto risulta a Fanpage. Bollani e Cenni avevano riscosso grande successo, unendo cultura e intrattenimento musicale nell’insolita fascia dell’access prime time.

I palinsesti Rai per il prossimo autunno verranno svelati alla stampa il prossimo 3 luglio, ma in queste ore circolano già indiscrezioni su cambiamenti, novità, rinnovi, ma anche cancellazioni. Tra le vittime illustri della prossima stagione paiono esserci Stefano Bollani e Valentina Cenni, che dopo cinque stagioni non torneranno con il loro Via dei Matti n.0.

Via dei Matti fuori dai progetti della Rai

Il programma dell'access prime time di Rai3 dal 2021 non sarebbe nelle previsioni della Rai per la prossima stagione, stando a quanto apprende Fanpage. È quanto emerge a distanza di poche ore dalla discussione sui palinsesti nel Cda Rai che si è tenuta il 18 giugno, passaggio necessario prima della presentazione dei progetti per la prossima stagione alla stampa.

Bollani e Cenni non faranno compagnia agli spettatori di Rai3 nel prossimo autunno ed è verosimile pensare che per Via dei Matti n.0 non si tratti di un semplice slittamento, ma di una vera e propria cancellazione. Il programma, che lo scorso anno era andato in onda a partire da dicembre 2025, era partito con le registrazioni già dal mese di ottobre.

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Si tratterebbe di una perdita importante, per un programma che ha segnato le ultime stagioni di Rai3 aprendo all'idea di un programma culturale e di intrattenimento dedicato alla musica trasmesso in un orario inusuale, poco prima di cena. Idea che aveva riscosso enorme successo nelle prime edizioni, grazie all'effetto novità, consolidato poi negli anni con un riscontro di pubblico e critica importante.

Rai3 perde un altro pezzo pregiato?

A questo punto non resta che capire quali siano i piani dell'azienda su Rai3 per la prossima stagione, visto che proprio la terza rete è al centro di un dibattito interno all'azienda, dopo le parole dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, che nelle scorse settimane ha salutato e rivendicato come un successo l'evoluzione di Rai3 negli ultimi anni. Un'evoluzione che i più critici non hanno faticato a definire una sorta di smantellamento. "Rivendica come successo la perdita di pubblico", aveva detto in un'intervista a Fanpage il consigliere Roberto Natale. La possibile cancellazione di Via dei Matti n.0 potrebbe inserirsi in questa cornice?