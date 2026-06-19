Non è Bianca Guaccero il nome nuovo per Domenica In: in via di definizione il cast con Mara Venier

Si lavora ai cast dei nuovi palinsesti Rai. Tommaso Cerno verso la conferma accanto a Mara Venier a Domenica In, ma l’ipotesi Bianca Guaccero come volto nuovo non trova riscontro.

A poco più di due settimane dalla presentazione dei palinsesti Rai, fissata per il 3 luglio ad Ancona, i cast dei programmi della prossima stagione cominciano a prendere forma. Bocche cucite da parte di tutti: nei corridoi di Viale Mazzini nessuno conferma e nessuno smentisce. Qualche tassello, però, inizia a incastrarsi su Domenica In, mentre altre indiscrezioni circolate nelle ultime ore vanno ridimensionate.

Il nome che pare ormai assodato è quello di Tommaso Cerno. Stando a quanto confermato ieri da LaPresse, il direttore resterebbe accanto a Mara Venier anche nella prossima edizione di Domenica In. La voce nuova riguarda Bianca Guaccero. Stando a quanto apprende Fanpage.it, è un'ipotesi che non trova nessun riscontro. Il profilo della conduttrice pugliese, pur essendo stimata da tutti, non rientrebbe nei piani per il contenitore della domenica di Rai1.

Non è diverso il discorso per due volti dell'ultima annata. Per Enzo Miccio, al momento, non ci sarebbe più posto nel nuovo assetto. Stessa sorte per Teo Mammucari, che lo scorso anno ha chiuso in polemica dopo una stagione fatta più di bassi che di alti, arrivando addirittura a disertare le ultime puntate del programma.

Conferma in arrivo invece per Francesca Fialdini, che dovrebbe guidare ancora Da noi…a ruota libera, in onda subito dopo Domenica In come ormai da tradizione del pomeriggio domenicale di Rai1. Un blocco collaudato, che la rete non sembra avere intenzione di toccare.

A completare il quadro potrebbe esserci Pino Strabioli. Presenza costante accanto a Mara Venier in questa stagione, dopo i mal di pancia di Mammucari, l'attore e conduttore di Porto San Giorgio porta in dote un profilo rassicurante e dichiaratamente generalista, il tipo di garanzia che in un contenitore lungo e imprevedibile fa la differenza. Quest'anno si è anche tolto la soddisfazione di The Unknown, il Pechino Express di Rai2. La sua stagione si chiuderà l'8 luglio con la finale del Premio Strega, ma il suo destino in Rai potrebbe decidersi cinque giorni prima. Se dovesse rientrare nella rosa, Domenica In avrebbe solo da guadagnarci.

Restano poco più di due settimane per sciogliere gli ultimi nodi. Il 3 luglio, alla presentazione dei palinsesti, i nomi usciranno dal terreno delle indiscrezioni per diventare ufficiali. E allora si capirà davvero chi siederà accanto a Mara Venier nella domenica di Rai1.