Palinsesti Rai: confermato Tommaso Cerno a Domenica In, due programmi a Vittorio Brumotti

Il quadro della prossima stagione della Rai comincia a definirsi: secondo LaPresse, confermato il blocco di Tommaso Cerno sull’attualità a Domenica In, mentre l’ex inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti condurrà due nuovi format.

Prendono forma i tasselli della prossima stagione televisiva della Rai: secondo quanto anticipato da LaPresse, non ci sono dubbi sul ritorno di Tommaso Cerno a Domenica In, che gestirà ancora lo spazio talk dedicato alla cronaca e ai fatti di attualità. I palinsesti registrano anche importanti novità per Vittorio Brumotti, che condurrà ben due nuovi format: il primo sarà concentrato sul racconto e la valorizzazione dei territori italiani, mentre il secondo (il cui titolo dovrebbe essere "Ultima chiamata") sarà uno spazio dedicato a storie e dinamiche sociali.

Se l'asse della domenica di Rai 1 rimane solido, le manovre dell'azienda investono in modo radicale la Direzione Approfondimento, rimasta scoperta in alcune caselle chiave dopo il passaggio a Mediaset di Milo Infante. Le anticipazioni di LaPresse confermano che a ereditare la fascia pomeridiana di Rai 2 alla guida di Ore 14 sarà Salvo Sottile. Per il giornalista la Rai sta valutando anche una seconda collocazione in prima serata, con lo spin-off Ore 14 sera da programmare il giovedì.

Il nuovo assetto genera l'inevitabile effetto domino sulle altre produzioni: per la guida di Farwest su Rai 3 il nome in pole position resta quello di Antonino Monteleone. Novità in vista anche per il mercoledì sera di Rai 2 con l'arrivo di Roberto Inciocchi alla conduzione di un nuovo talk politico, lasciando aperta la partita su chi prenderà il suo posto ad Agorà. Sul fronte dei grandi ritorni, invece, si registra quello di Carlo Lucarelli, pronto a riproporre su Rai 3 lo storico format d'inchiesta ‘Blu notte', incentrato sui grandi misteri irrisolti d'Italia.

Leggi anche Salvo Sottile è il nuovo conduttore di Ore 14 al posto di Milo Infante, FarWest potrebbe andare ad Antonino Monteleone

Carlo Lucarelli

All'interno dei movimenti che interessano i palinsesti della seconda rete trova spazio anche la conferma di Pierluigi Diaco che, come riportato da Adnkronos, ha appena rinnovato il suo contratto con la Rai per i prossimi due anni. Il conduttore tornerà regolarmente al timone di Bellamà, forte di una media del 6% di share registrata nell'ultima stagione. Il rientro ufficiale in palinsesto sarà anticipato da cinque puntate speciali intitolate "Aspettando Bellamà", in onda a fine agosto e dedicate interamente alle selezioni dei nuovi concorrenti che comporranno il cast delle sfide tra Generazione Z e Boomer.