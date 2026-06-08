Milo Infante si dimette e vola a Mediaset: “Ma la Rai farà di tutto per trattenerlo”

Milo Infante si è dimesso dalla vicedirezione degli Approfondimenti Rai ed è pronto a firmare con Mediaset. La Direzione Approfondimenti: “Faremo di tutto per trattenerlo”.

Milo Infante si è dimesso dalla vicedirezione degli Approfondimenti Rai e si dirige verso la firma di un ricco contratto con Mediaset. A farlo sapere è DavideMaggio.it: "Complici gli ottimi risultati del suo Ore 14, Mediaset sarebbe riuscita a strappare un ‘si’ allo storico volto Rai". La testata specializzata in tv fa sapere anche che l'incarico sarebbe importante: non solo un programma in prima serata, ma anche un ruolo apicale all'interno del Biscione.

La Direzione Approfondimento Rai, presieduta da Paolo Corsini, avrebbe fatto sapere al sito che "faremo di tutto per trattenerlo".

Che cosa potrebbe fare Milo Infante in Mediaset

Secondo quanto si apprende, Milo Infante sarebbe destinato a un programma di cronaca in prima serata e, con Gianluigi Nuzzi già confermatissimo con Quarto Grado su Rete4, si passerebbe quindi a due programmi di cronaca sotto l'egida del Biscione. Probabile, quindi, che Milo Infante possa passare – come apprende Fanpage.it da fonti vicine a Cologno Monzese – su Canale 5 oppure su Italia1, nell'ottica di uno sperato ripopolamento dell'emittente, come argomentato anche da Luca Tiraboschi in questa intervista.

Perché Milo Infante va via dalla Rai

Ma perché Milo Infante va via dalla Rai? Sul tavolo ci sono tantissime ipotesi. L'ultima, come documentato anche da Fanpage.it, la faida a distanza con Roberta Bruzzone che proprio Infante avrebbe segnalato al Comitato Etico della Rai. Non solo questo. Gli ottimi dati d'ascolto con Ore14 unito a tantissimi veleni, fastidi e polemiche che ci sono state nel corso degli ultimi anni, con il conduttore sempre costretto a chiudere prima, o a vedersi in polemica con altri programmi, avrebbe quindi deciso di cogliere al volo l'offerta di Pier Silvio Berlusconi.

L'eventuale passaggio di Milo Infante a Mediaset, se da un lato va ad arricchire l'offerta del Biscione, lascia uno slot vuoto nel servizio pubblico. Chi occuperà quella casella?