Il futuro di Milo Infante a Mediaset: c’è uno spiraglio per il mattino di Canale 5

Il futuro dell’ex volto di Rai 2 è il vero mistero del telemercato Mediaset: Rete 4 pare l’approdo più probabile, allo stesso tempo si sussurra di un’ipotesi legata al mattino di Canale 5, nello spazio attualmente occupato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Il destino di Milo Infante è tutto da definire. Dopo aver messo a segno il colpo di questa estate di telemercato, Mediaset sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli per i palinsesti della prossima stagione, che verranno annunciati alla stampa l'8 luglio, con la collocazione del giornalista ex Rai che resta uno dei principali interrogativi da soddisfare.

Che Infante abbia un ruolo centrale nei giochi della prossima stagione Mediaset è fuori discussione, meno chiara è su che canale andrà in onda, quali movimenti potrebbe determinare o da quali dinamiche potrebbe scaturire. Di certo Infante si sta concentrando sul concepire un programma stile Ore 14, per tipologia più che orario. Si intende certamente un appuntamento quotidiano, al momento senza certezze su orario e collocazione. A questo impegno andrebbe aggiunto uno spazio di prima serata, esattamente come nello schema dell'ultima stagione di Rai2, con Ore 14 di sera affiancato all'appuntamento quotidiano.

Le parole di Milo Infante sul suo ruolo in Mediaset

Ma su quale rete? Il mistero è tutto qui e la risposta non è scontata. Al punto tale che non la conoscerebbe nemmeno Infante, il quale a Fanpage ha rivelato di essere in attesa di una decisione di Pier Silvio Berlusconi: "Intende annunciare tutto ai palinsesti", si limita a dirci il conduttore.Come si trattasse di una sorpresa, insomma. E forse la sorpresa ci sarà. Perché gli scenari possibili del ruolo di Infante a Mediaset sono sostanzialmente due: uno, più probabile, che lo vede impegnato su Rete 4; il secondo che invece sarebbe inatteso, forse più intrigante, che riguarderebbe Canale 5. Analizziamoli.

Da una parte c'è Rete 4, appunto. Come ipotizzato da Massimo Falcioni su Today nei giorni scorsi, Infante potrebbe accendere il mattino della rete dalle 11 con uno spazio fisso che accompagni il pubblico all'orario di pranzo. Andrebbe quindi aggiunto l'impegno di una prima serata a settimana, sempre su Rete 4, probabilmente al martedì, con il conseguente spostamento di È sempre Cartabianca al mercoledì e la possibile chiusura di Real Politik di Tommaso Labate, a sua volta destinato a "4 di sera weekend" (che in effetti senza Francesca Barra che nelle scorse ore ha lasciato il programma andrebbe riformulato).

L'ipotesi di Milo Infante a Canale 5

Lo scenario alternativo emerge in queste ore, sussurrato da voci di corridoio. Pare più improbabile ma al contempo assai più suggestivo e di rottura. Il teatro sarebbe quello di Canale 5 e la voce che circola riguarda in modo generico il mattino della rete, anche perché il pomeriggio sarebbe blindatissimo con Uomini e Donne e poi Nuzzi con Dentro la notizia. Se si dà uno sguardo alla fascia mattutina di Canale 5, i titoli sono due: Mattino Cinque e Forum. Considerando intoccabile il secondo, stabile e fortunatissimo in termini di ascolti, lampeggia forte la casella di Mattino Cinque come possibile punto di atterraggio di Infante. E se il giornalista approdasse proprio nel contenitore del mattino di Canale 5? Una soluzione contemplabile sia per un impegno in solitaria che in affiancamento a Federica Panicucci, supportata dai rapporti non proprio idilliaci tra quest'ultima e Francesco Vecchi. Da qui un ipotetico effetto a catena, dato l'impegno di Vecchi a 4 di Sera News e, più di recente, a Dritto e Rovescio News al posto di Paolo Del Debbio, il quale non ha fatto mistero della sua intenzione di rinunciare al programma quotidiano. E se Vecchi lo sostituisse definitivamente lasciando posto a Infante?

L'interrogativo andrebbe infine esteso al discorso della prima serata di Canale 5. Uno spazio per Milo Infante è possibile? Si tratterebbe di un contenitore inusuale per la rete ammiraglia, ma quello su cui ci si affaccia sembra un anno fertile per l'introduzione di alcune novità importanti in casa Mediaset. Giorni fa vi avevamo parlato del tentativo di riaccendere Italia 1 puntando su Giuseppe Cruciani e Veronica Gentili, chissà che l'operazione Infante non punti all'obiettivo di dare al giornalista la migliore vetrina possibile per offrire alla programmazione di Canale 5 una nuova sfumatura.