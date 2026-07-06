Perché Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera, la giornalista a Fanpage: “Stravolta dalla morte di mio padre”

Francesca Barra racconta a Fanpage.it il dolore per la morte di suo padre, che l’ha spinta a lasciare in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend dopo ben tre estati: “Mi interrogo su cosa stiamo diventando se non basta un lutto per fermarsi”. E sul futuro in Tv: “Non so cosa succederà, ma non me ne preoccupo”.

Francesca Barra si racconta a Fanpage.it all'indomani della decisione di lasciare in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend. Al timone del talk show estivo di Rete 4 da ben tre estati, la giornalista ha voluto fare chiarezza sulle motivazioni che l'hanno spinta a prendersi una pausa dalla televisione, mettendo a nudo uno stato d'animo comprensibilmente provato dalla perdita improvvisa di suo padre: "Cosa stiamo diventando se un lutto non basta per fermarsi?".

Il motivo dello stop alla tv: "Sono stordita"

La decisione di sospendere l'impegno televisivo è strettamente legata alla scomparsa del padre, avvenuta lo scorso 16 giugno. Barra ha spiegato la necessità di ridefinire le sue priorità in questo momento di dolore: "Anche se viviamo in un’epoca altamente performante e abituata a immaginarci sempre presenti ad ogni costo, sono sempre stata trasparente e sincera. Ho bisogno di elaborare quanto mi è successo, mi interrogo su cosa stiamo diventando se non basta questo per fermarsi". Nelle ultime settimane, infatti, la gestione degli impegni professionali e personali ha comportato per lei un carico emotivo non più sostenibile: "Il mese di giugno è stato devastante – ha proseguito la giornalista – Sono stravolta e stordita. Mio padre era il mio tutto, il baricentro della nostra esistenza".

Il fulcro del discorso si è poi spostato sulla sua famiglia. In particolare su sua madre, rimasta vedova: "Vederla soffrire e saperla da sola in Basilicata, così lontana da me, dopo 54 anni di matrimonio è straziante per un figlio". Nonostante questo, continuerà a dedicarsi ai suoi impegni professionali, dedicandosi per un po' solo alla scrittura: "Non si tratta di permettersi di non lavorare, ma di permettersi di ritrovare la pace e farla ritrovare a chi ami".

Il futuro professionale e il rapporto con Roberto Poletti

Rispetto alle prospettive future e alla collaborazione con Mediaset, Francesca Barra manifesta serenità e sottolinea l'importanza di aver trovato un ambiente di lavoro solidale e sensibile alla sua situazione: "Non so cosa succederà poi, ma non me ne preoccupo. Del resto, non si poteva fare altrimenti". Infine, la conduttrice ha voluto rimarcare il valore del rapporto professionale e personale costruito con il co-conduttore Roberto Poletti, che si è dimostrato un solido punto di riferimento umano: "Abbiamo condiviso tanto. Quando c’è stato da dimostrare il valore dell’essere umano, c’è sempre stato. Al di là dei meccanismi e delle diverse idee politiche. É venuto a casa mia, ha giocato con i miei figli. È una grande persona".