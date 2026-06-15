Lutto per Francesca Barra, è morto il papà Francesco: “Mi hai fatto sentire amata ogni giorno”

Francesca Barra ha annunciato la morte del madre Francesco, all’età di 79 anni. In un lungo post pubblicato su Instagram, la giornalista gli ha detto addio: “Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite, l’uomo migliore del mondo”.

Lutto per Francesca Barra. La giornalista e conduttrice ha annunciato la morte del papà Francesco Michele con un post su Instagram, pubblicato nella giornata del 15 giugno. "Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite, l'uomo migliore del mondo", ha scritto dando la triste notizia, accompagnando l'annuncio ad alcune foto insieme.

"Addio, papà. Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante nelle loro esistenze", ha scritto Barra in un lungo messaggio condiviso sui social. Il padre aveva 79 anni ed è stato un politico e attivista italiano. Dopo gli studi a Firenze, si era avvicinato al mondo della politica e si era trasferito in Basilicata. Oltre a Francesca Barra, era padre anche di Evita e Vittorio Benito, oltre che nonno di ben 8 nipoti. "Tre fratelli uniti dal ricamo tuo e della mamma, otto nipoti, la tua amata immortale, che è la mamma. Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli", ha continuato la giornalista nel suo post.

Poi ha ricordato alcuni dei momenti passati insieme, come le loro "scampagnate per fotografare la Basilicata" oppure la "visita" agli stagni "fingendo che fossero le città delle rane", le "spremute del mattino che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi". Non è nota la causa della morte, ma la giornalista ha spiegato che è successo all'improvviso: "Chi ti aveva insegnato l’arte più rara di tutte: fare sentire le persone amate, ogni giorno, senza risparmio? Niente sarà più come prima. Non salterò più nel buio certa di trovare la tua presa ad aspettarmi. Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite. Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre".