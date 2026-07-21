Francesca Barra fa una dedica a Claudio Santamaria nel momento di lutto: “Il nostro romanticismo ha cambiato forma”

A poche settimane dall’addio temporaneo alla televisione per la scomparsa del padre, Francesca Barra condivide sui social una dedica al marito Claudio Santamaria in occasione del loro anniversario di matrimonio: “Benedetto da chi ci ama”.

A due settimane dall'addio temporaneo alla televisione per la morte del padre, Francesca Barra torna a raccontare un pezzo della sua vita privata sui social. In un momento ancora segnato dal lutto che l'ha spinta a lasciare in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend, ha condiviso un messaggio dedicato al marito Claudio Santamaria nel giorno del loro anniversario. Un post in cui ripercorre la loro storia partendo dagli inizi, quando i due erano giovanissimi, fino alla vita familiare costruita negli ultimi anni.

La dedica al marito Claudio Santamaria

Nel post pubblicato su Instagram, Barra racconta il primo incontro avvenuto in Basilicata quando erano poco più che ragazzi: "Ci siamo conosciuti trentasei anni fa, d’estate, a Policoro. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, il coprifuoco e tu avevi appena iniziato un corso di dizione e recitazione". Nel messaggio la giornalista ripercorre anche le due cerimonie che hanno segnato il matrimonio. La prima a Las Vegas e la seconda organizzata pochi giorni dopo in Italia, sulla spiaggia lucana: "A Las Vegas eravamo soli ed è stato uno dei gesti più romantici della nostra vita. E anche forse l’ultimo da soli. Poi ci siamo sposati sulla spiaggia lucana, sempre d’estate, organizzando tutto in tredici giorni durante una pausa del set in cui tu interpretavi un uomo lupo. Come bomboniere abbiamo scelto collane di peperoni cruschi". Il racconto della coppia si concentra poi sul cambiamento della quotidianità dopo la nascita della figlia Atena e la gestione della casa: "Da allora non siamo più rimasti in due neanche per sbaglio". Infine, la riflessione con cui chiude il messaggio, che arriva in un mese particolarmente complesso sul piano personale dopo la perdita del padre: "Il romanticismo, però, ha avuto l’intelligenza di cambiare forma. E per fortuna ha deciso di restare. Buon anniversario, benedetto da chi ci ama e ama l’amore".

Le parole di Barra a Fanpage: "Sono stravolta"

Il messaggio rivolto al marito si inserisce in un periodo particolarmente complesso per la conduttrice. Lo scorso 16 giugno Barra ha infatti perso il padre. Una morte improvvisa che l'ha spinta a fermarsi e ad abbandonare la guida del talk show estivo di Rete 4 condotto con Roberto Poletti. Spiegando a Fanpage.it le motivazioni del suo allontanamento dal piccolo schermo, la giornalista aveva espresso chiaramente la necessità di mettere al primo posto gli affetti e l'elaborazione del dolore, rivolgendo un pensiero anche alla madre rimasta sola in Basilicata dopo 54 anni di matrimonio: "Mi interrogo su cosa stiamo diventando se non basta un lutto per fermarsi", aveva detto, aggiungendo di sentirsi "stravolta e stordita".