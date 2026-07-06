Francesca Barra lascia in lacrime il suo programma: “Periodo difficile, la famiglia prima di tutto”

La giornalista annuncia a sorpresa che lascerà il programma, spiegando di avere problemi in famiglia che la obbligano a mettere fine alla sua esperienza. La reazione commossa di Poletti: “È solo un arrivederci”.

Momenti di emozione su Rete 4 durante la puntata di domenica 5 luglio 2026 di "4 di Sera Weekend". Francesca Barra, conduttrice del programma insieme a Roberto Poletti, ha annunciato la decisione di prendersi una pausa anticipata dal programma. La notizia ha toccato profondamente tutto lo studio, trasformando i minuti finali della trasmissione in un momento intenso che ha visto sia la giornalista quarantasettenne sia il collega Roberto Poletti visibilmente commossi.

L'annuncio di Barra in diretta e la decisione di fermarsi

È stata la stessa giornalista a spiegare in diretta di trovarsi in un momento complesso di stare vivendo un momento personale molto complesso e di avere deciso di mettere la propria famiglia al primo posto. L'annuncio è arrivato sul finale dell'appuntamento domenicale del talk show estivo, quando Barra ha preso la parola dichiarando: "Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore".

La conduttrice, che è ormai alla sua terza stagione alla guida del programma, ha poi espresso profonda gratitudine verso i vertici aziendali per averle concesso questa opportunità e per aver compreso la sua scelta. Con occhi lucidi e voce evidentemente spezzata dalla commozione, ha voluto quindi salutare così il compagno di avventura: "Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, un amico e collega a cui do un bacio. Non capita spesso di lavorare così bene con qualcuno e di trovare persone che lasciano il segno; adesso non avrai più nessuno con cui litigare".

La reazione di Roberto Poletti: "Solo un arrivederci"

Si è commosso anche Roberto Poletti, che è rimasto particolarmente colpito dal bacio affettuoso ricevuto in favore di telecamera. Anche lui visibilmente toccato, ci ha tenuto a ringraziare la collega, spiegando che non si tratta di una separazione definitiva: "Io mi commuovo raramente, lei lo sa. Mi aveva già accennato a questa decisione. Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. Sembrava un addio, ma ci ritroveremo". La trasmissione estiva andrà avanti regolarmente e vedrà Poletti al timone in solitaria per le prossime puntate.

Francesca Barra non ha chiarito nel dettaglio le motivazioni del suo passo indietro, ma è plausibile che la sua scelta dipenda dalle vicissitudini personali recenti, il grave lutto dello scorso 16 giugno 2026, quando aveva comunicato sui propri canali social la scomparsa del padre, morto all'età di 79 anni. Si può pensare che sia stato questo evento a convincere la conduttrice a fare un passo indietro per stare più vicina ai suoi familiari.