Programmi tv
video suggerito
video suggerito

L’addio a Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, ultima icona di una Rai3 smantellata

Dopo 22 anni si chiude una pagina storica di tv. Un addio senza personalismi che certifica la crisi di una rete spolpata e priva di successori pronti.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Andrea Parrella
Immagine

Si chiude con una frase semplice una pagina di televisione epocale, tra le più longeve di sempre: "22 anni che sono stati una passeggiata". Federica Sciarelli saluta a modo suo Chi l'ha visto?, a margine di una puntata in cui più volte hanno provato a trascinarla nel clima di addio e commozione da cui lei è riuscita a divincolarsi.

Difficile pensare a una successione adesso, perché il corso di Sciarelli alla guida del programma è stato tutto il contrario di quello che la Tv di oggi prevede: grado zero di personalismo, allergia agli esercizi di stile, sostanza pura. Forse troppa.

La Rai ha provato a convincere Stefano Coletta a succederle, ma nelle scorse ore è arrivato il no definitivo a questa ipotesi. Si pensa alla pista interna per dare seguito al lavoro della giornalista, che stasera ha chiuso anche un cerchio sulla vicenda Claps. Pare che un nome non ci sarà per la presentazione dei palinsesti del 3 luglio ad Ancona, che senza un annuncio di questo tipo perdono tanto appeal.

Leggi anche
Federica Sciarelli si congeda da Chi l'ha visto?: "Una passeggiata durata 22 anni, grazie per esservi affidati"

Fatto sta che l'addio di Federica Sciarelli non può che leggersi come l'ennesimo, durissimo colpo a Rai3. Una rete spolpata all'inverosimile, che a margine di un anno difficilissimo deve rinunciare anche a una colonna parsa per troppo tempo imprescindibile. Lo smantellamento non è solo una fantasiosa teoria, ma un fatto rivendicato dai vertici dell'azienda e questo è un dato di fatto. La coincidenza ha voluto che contemporaneamente alla perdita di pezzi per scelta aziendale, si unisse questo esito che in realtà Sciarelli evocava da molto tempo e Rai provava a scongiurare.

Ha lavorato per anni all'idea di non essere indispensabile, di mettersi al servizio di un format che non è mai invecchiato, ma questa cifra l'ha resa un'icona per sottrazione e le icone, per definizione, non si rimpiazzano.

Immagine
Temptation
island
Il caso a Temptation Island 2026: due dei single conoscevano già i fidanzati
Soraya accusa Cristian di stare con lei per soldi: “Mio padre gli paga lo stipendio e io l'affitto”
Giovanni lancia un divanetto a Temptation Island quando Sabrina rifiuta il falò: "Sfascio tutto"
Alessandra scopre che Rosario l'ha tradita di nuovo e chiede il falò: "Sono diventata un tappeto"
Un video hard di Sara e Gabriele scuote il programma: "La produzione non sapeva nulla"
Le parole della coppia sul video: "Un errore di 4 anni fa, ci vergognavamo"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views