Parenzo saluta L’Aria che Tira: “Al posto mio Ludovica Ciriello per tutta l’estate”

David Parenzo conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi e cede il testimone a Ludovica Ciriello per la conduzione dell’edizione estiva de L’Aria che Tira: “Noi ci rivediamo il 7 settembre”.

Si è chiusa con i saluti di David Parenzo al pubblico e alla sua squadra l'edizione de L'Aria che Tira. L'ultima puntata "regolare" della stagione del 24 luglio si conclude con poche parole del conduttore, che nell'annunciare il suo ritorno il prossimo 7 settembre consegna nelle mani di Ludovica Ciriello la conduzione dell'edizione estiva del programma.

Le parole di Parenzo in chiusura a L'Aria che Tira

David Parenzo ha confermato così l'avvicendamento alla guida del programma quotidiano del mattino di La7: "Io tornerò il 7 di settembre, ma questo programma non chiude perché da lunedì, con Ludovica Ciriello che il pubblico de L'Aria che Tira ben conosce, proseguirà il racconto della politica e dell'attualità". Quindi ha aggiunto: "Io ringrazio voi che ci avete seguito con grande affetto e calore, è stata una stagione davvero straordinaria, ma non finisce qui. Grazie a tutta la mia squadra, una parte è qui che voglio ringraziare, ma parlo a tutto il grande gruppo che contribuisce a rendere possibile tutto quello che avete visto e vedete ogni giorno".

Ciriello alla conduzione dell'edizione estiva

David Parenzo si era assentato per un giorno la scorsa settimana ed era stata proprio Ciriello a sostituirlo, per la prima volta alla conduzione in solitaria dell'edizione regolare del programma, lasciando presumere che sarebbe toccato a lei l'incarico per la conduzione dell'edizione estiva, come avevamo anticipato proprio qui su Fanpage. Per la giornalista napoletana si tratta di un passo avanti importante, dopo quasi dieci anni da inviata in giro per l'Italia ed Europa, spesso collegata anche da Bruxelles per raccontare le vicende politiche europee.

Dopo molti anni cambia il volto alla conduzione dell'edizione estiva de L'Aria che Tira, che fino allo scorso anno aveva visto Francesco Magnani come presenza fissa alla conduzione. Il giornalista continua a far parte della redazione del programma, ma da quest'anno alla guida dell'edizione estiva de L'Aria che Tira ci sarà proprio Ciriello.