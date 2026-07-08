Palinsesti La7 2026-2027 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv

In diretta la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti di La7 2026-2027 con tutte le novità su programmi tv e conduttori: ecco cosa vedremo nella nuova stagione televisiva. La conferenza stampa si svolgerà a Milano, presso l'Hotel Principe di Savoia. L'editore Urbano Cairo confermerà ovviamente tutto il traino informativo: Enrico Mentana, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Giovanni Floris. Conferme attese anche per Aldo Cazzullo e Corrado Augias. C'è incertezza sulle novità che saranno presentate.
Le polemiche prima dei palinsesti La7: il caso Mentana e lo scontro con la Rai
Il tema più caldo resta il futuro di Enrico Mentana: contratto in scadenza a dicembre 2026 e nessun rinnovo formalizzato. Cairo si era detto pronto a prolungare "finché lo vorrà", ma la partita è ancora aperta e oggi il direttore del TgLa7 tornerà al centro delle domande. Non si possono non tenere presente, a proposito, le sue parole all'ultimo Festival della Tv di Dogliani: "Tutti i programmi di La7 hanno la stessa impostazione, lo stesso orientamento, gli stessi ospiti", aveva osservato Mentana. "Quando dico anti-Tele Meloni dico che è una televisione che ha ospitato un centinaio di volte Schlein e Conte nell'ultimo anno solare, poi forse ci sarà stato due volte Crosetto".
E ancora: "Da nessun'altra parte è così netto e marcato. È evidente che si è voluto fare de La7 la nuova Rai3, senza che ci fossero però una nuova Rai2 e Rai1. È una rete con un'identità molto forte, il che è un vantaggio". Ma poi pone la domanda scomoda: "Un elettore di centrodestra può sentirsi a casa guardando La7?".
C'è poi lo scontro a distanza con la Rai. L'amministratore delegato di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, aveva rivendicato ai palinesti la trasformazione di Rai3 replicando proprio a Mentana che aveva descritto La7 come una sorta di nuova Rai3.
Sullo sfondo resta la questione identitaria che accompagna La7 da tempo: rete di opposizione, come sostengono i critici, o televisione libera e non schierata, come rivendica l'editore. A questo si aggiunge la richiesta, avanzata da Cairo, di ricevere una quota del canone a fronte del servizio informativo garantito dalla rete. Temi che oggi potrebbero tornare tutti sul tavolo.
Le indiscrezioni sui programmi La7 2026-2027: le novità attese in prime time
Le voci della vigilia raccontano una rete che non cerca la rivoluzione, ma un rafforzamento sui suoi asset. Il primo fronte è quello digitale: crescita dei contenuti su La7.it e sulle piattaforme social, con un investimento dichiarato su reportage e inchieste. La7d dovrebbe confermare la sua vocazione lifestyle e factual, tra docu-reality, serie internazionali e produzioni pensate per un pubblico femminile e giovane.
Dove vedere la presentazione dei palinsesti La7 in diretta streaming e tv
La presentazione dei palinsesti è un evento riservato alla stampa: si tiene all'Hotel Principe di Savoia e non è previsto un passaggio integrale nel palinsesto della rete. Il modo più semplice per seguire annunci, conferme e dichiarazioni in tempo reale è questo live, aggiornato minuto per minuto da quando i lavori prendono il via, alle 11.
I profili social ufficiali di La7 e il sito La7.it accompagnano di consueto l'evento con contenuti e clip. Su Fanpage.it, il racconto completo in liveblogging, con il commento sulle scelte di rete e di fascia oraria.
I nomi dei conduttori e i programmi: chi resta e chi va via
Il grosso della squadra La7 arriva all'appuntamento già blindato. Nell'estate 2025 Cairo aveva rinnovato in anticipo, fino al 2030, i contratti dei volti-simbolo della rete: Lilli Gruber, Giovanni Floris, Corrado Formigli, Aldo Cazzullo, Massimo Gramellini, Diego Bianchi e Roberto Cingolani. Una linea di continuità che riduce lo spazio per gli stravolgimenti.
La settimana di prime time, salvo sorprese, ricalca lo schema ormai rodato: lunedì La Torre di Babele con Corrado Augias, martedì diMartedì con Floris, mercoledì Una Giornata Particolare con Cazzullo, giovedì Piazzapulita con Formigli, venerdì Propaganda Live con Bianchi, nel weekend In Altre Parole con Gramellini. Nell'access, Otto e Mezzo con Gruber. Il daytime tiene i suoi punti fermi: Omnibus, Coffee Break con Andrea Pancani, L'Aria che Tira con David Parenzo, Tagadà con Tiziana Panella.
Il capitolo aperto resta quello del TgLa7. Il contratto di Mentana scade a dicembre 2026 e la conferenza di oggi è il primo banco di prova pubblico sul suo futuro. Sul fronte intrattenimento, il game show con Flavio Insinna era già uscito dal palinsesto lo scorso anno: difficile un ritorno del genere su una rete che ha scelto di puntare tutto sull'approfondimento.
Oggi la presentazione dei palinsesti di La7 2026-2027 in diretta: gli orari e cosa aspettarsi
La7 alza il sipario sulla stagione 2026-2027. Alle 11, all'Hotel Principe di Savoia di Milano, Urbano Cairo e la direzione di rete presentano alla stampa i programmi che accompagneranno il pubblico da settembre. Un cambio di indirizzo rispetto al 2025, quando la conferenza si era tenuta al Four Seasons.
La rete arriva all'appuntamento forte di una stagione in crescita e con una linea che negli anni non ha mai cambiato baricentro: informazione, approfondimento, inchiesta. Il TgLa7 resta il cuore dell'offerta, l'access di Otto e Mezzo e il blocco di prime time con Piazzapulita, Propaganda Live e diMartedì compongono l'ossatura che ha spinto gli ascolti verso l'alto.
Il nodo di giornata ha un nome e un cognome: Enrico Mentana, con il contratto in scadenza a dicembre 2026. Seguiamo la mattinata in diretta, aggiornamento dopo aggiornamento, fino all'inizio della presentazione.