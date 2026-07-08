Palinsesti La7 2026-2027 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv

Il tema più caldo resta il futuro di Enrico Mentana: contratto in scadenza a dicembre 2026 e nessun rinnovo formalizzato. Cairo si era detto pronto a prolungare "finché lo vorrà", ma la partita è ancora aperta e oggi il direttore del TgLa7 tornerà al centro delle domande. Non si possono non tenere presente, a proposito, le sue parole all'ultimo Festival della Tv di Dogliani: "Tutti i programmi di La7 hanno la stessa impostazione, lo stesso orientamento, gli stessi ospiti", aveva osservato Mentana. "Quando dico anti-Tele Meloni dico che è una televisione che ha ospitato un centinaio di volte Schlein e Conte nell'ultimo anno solare, poi forse ci sarà stato due volte Crosetto".

E ancora: "Da nessun'altra parte è così netto e marcato. È evidente che si è voluto fare de La7 la nuova Rai3, senza che ci fossero però una nuova Rai2 e Rai1. È una rete con un'identità molto forte, il che è un vantaggio". Ma poi pone la domanda scomoda: "Un elettore di centrodestra può sentirsi a casa guardando La7?".

C'è poi lo scontro a distanza con la Rai. L'amministratore delegato di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, aveva rivendicato ai palinesti la trasformazione di Rai3 replicando proprio a Mentana che aveva descritto La7 come una sorta di nuova Rai3.

Sullo sfondo resta la questione identitaria che accompagna La7 da tempo: rete di opposizione, come sostengono i critici, o televisione libera e non schierata, come rivendica l'editore. A questo si aggiunge la richiesta, avanzata da Cairo, di ricevere una quota del canone a fronte del servizio informativo garantito dalla rete. Temi che oggi potrebbero tornare tutti sul tavolo.