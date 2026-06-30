Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto chiudendo un cerchio: nell’ultima puntata in studio la madre di Elisa Claps

Federica Sciarelli chiude il suo percorso a Chi l’ha visto? con un caso simbolo del suo impegno nella ricerca degli scomparsi: nell’ultima puntata sarà in studio Filomena Iemma, madre di Elisa Claps, che la conduttrice ha sostenuto fino a quando i resti della giovane sono stati ritrovati.

Federica Sciarelli conclude il suo percorso alla guida di Chi l'ha visto? con un caso che ha rappresentato il simbolo del suo impegno nella ricerca della verità per gli scomparsi. Nell'ultima puntata del programma di Rai3 sarà infatti ospite Filomena Iemma, madre di Elisa Claps, al fianco della quale la giornalista si è battuta fin dall'inizio della sua esperienza alla conduzione della trasmissione.

Sciarelli chiude così una lunghissima esperienza con uno dei casi che più hanno segnato gli anni trascorsi al timone del format dedicato alle persone scomparse e ai principali casi di cronaca nera. La presenza di Filomena Iemma in studio rappresenta la volontà della conduttrice di concludere il suo percorso dando ancora una volta voce a una madre che, per anni, ha cercato la verità.

Fin dall'inizio delle ricerche, Federica Sciarelli ha sostenuto la necessità di non interrompere le indagini sulla scomparsa di Elisa Claps. Era convinta che la ragazza, sparita nel 1993, non si fosse mai allontanata da Potenza e ha più volte espresso la convinzione che Danilo Restivo, poi condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio della giovane, fosse coinvolto nella sua scomparsa.

Ospite della puntata del 1° luglio, Filomena continuerà a chiedere che vengano accertate tutte le responsabilità legate alla morte della figlia. La donna è infatti convinta che qualcuno abbia aiutato Restivo a nascondere il corpo di Elisa, rimasto per 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità. Anche nell'ultima puntata della sua conduzione, Sciarelli ha scelto di lasciare spazio ai suoi appelli, nella speranza che chi conosce ancora dettagli mai emersi trovi il coraggio di parlare.

Dopo la puntata di domani, Federica Sciarelli lascerà definitivamente la guida di Chi l'ha visto?. La Rai starebbe valutando un nuovo progetto che le consentirebbe di rimanere in azienda, forse in un ruolo diverso o alla guida di un'altra trasmissione. Resta invece ancora da sciogliere il nodo sul nome di chi raccoglierà la sua eredità alla conduzione del programma.