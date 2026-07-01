Federica Sciarelli verso l’ultima di Chi l’ha visto? stasera: Coletta rifiuta, Cazzaniga resta inviata. Briganti in pole

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli. Chi prenderà il suo posto alla conduzione? Stefano Coletta ha rifiutato, mentre l’inviata Chiara Cazzaniga si è defilata, preferendo rimanere in esterna. I fan spingono sull’altra storica inviata Veronica Briganti, in una linea di successione simile a quella di Report, che vide Sigfrido Ranucci entrare al posto di Milena Gabanelli.

Stasera andrà in onda l'ultima puntata di Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli. Chi prenderà il suo posto alla conduzione? Stefano Coletta ha rifiutato, mentre l'inviata Chiara Cazzaniga si è defilata, preferendo rimanere in esterna. I fan spingono sull'altra storica inviata Veronica Briganti, in una linea di successione simile a quella di Report, che vide Sigfrido Ranucci entrare al posto di Milena Gabanelli.

Difficile pensare che l'eredità del "Capitano" Sciarelli fosse indolore. Altrettanto che fosse semplice indicare un nome da mettere dietro quella scrivania. Non parliamo di mera conduzione, qui si tratta di un volto che ha stabilito con il pubblico un patto di serietà del quale bisognerà essere all'altezza. E non solo. Parlare di cronaca e di persone scomparse tenendo fede a principi deontologici e sapendosi muovere nel perimetro scivoloso del coinvolgimento mediatico dei familiari, non è un lavoro da passaggio di consegne. Per questo "il modello Report" funzionò e spinse a comprendere quanto il rassicurante volto di Sigfrido Ranucci, fido collaboratore di Milena Gabanelli, fosse stato la scelta migliore possibile in una rosa di nomi esterni.

"20 anni di Fede e Chi l’ha visto?" – il post di Cazzaniga su Fb

Il pubblico di chilhavisters pare abbia tentato di far sentire la sua voce al bivio tra risorse interne al programma ed esterne, nell'azienda. E la scelta punta alle storiche inviate che anche Gabanelli avrebbe voluto come sue eredi, stando a una recente intervista. Le due finite sotto la lente sono state Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, se non fosse però che quest'ultima ha già preso le distanze. Sui suoi social ha ringraziato e si è tenuta salda alla sua sedia di inviata, spiegando di non sentirsi all'altezza del ruolo di conduttrice e di voler continuare a farsi "insultare per strada".

Resta sul tavolo Veronica Briganti, che potrebbe mettere tutti d'accordo, sconvolgere relativamente gli equilibri interni e tentare di dare una linfa personale nella nuova era di Chi l'ha visto? Nessuno vorrebbe essere al suo posto in questo momento, ma la sfida con se stessa sarebbe avvincente. Intanto tra poche ore Federica Sciarelli saluterà il suo pubblico dopo 22 anni di onorato servizio e lo farà con la mamma di Elisa Claps, poi per lei si aprirà un momento di valutazione personale per ridisegnare il suo futuro contrattuale. Il 3 luglio ci saranno i palinsesti Rai per la nuova stagione, chissà se qualche alternativa, meno impegnativa ma pur sempre in linea, porterà già il suo nome.