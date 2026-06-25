Chiara Cazzaniga prende le distanze dalla conduzione di Chi l’ha visto?: “Sono un’inviata. Sciarelli è insostituibile”

Tra i nomi più quotati per sostituire Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto? C’è anche quello della storica inviata del programma Chiara Cazzaniga. La giornalista, però, si sfila da questa ipotesi dicendo di voler portare avanti il suo ruolo.

Dopo la notizia dell'addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? è iniziata la corsa a chi potrebbe sostituire la conduttrice al timone di uno dei programmi più seguiti della terza rete Rai. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di lasciare spazio alle risorse interne alla trasmissione, per mantenere una certa continuità e il nome emerso con una certa insistenza è quello di Chiara Cazzaniga. La giornalista, da anni volto del contenitore d'inchiesta di Rai3, ha però preso le distanze da questa possibilità.

Chiara Cazzaniga commenta la sua possibile conduzione di Chi l'ha visto?

È la giornalista Gisella Ruccia ad elogiare pubblicamente il lavoro che in questi anni è stato portato avanti con dedizione e cura da Chiara Cazzaniga, che nel suo post su Facebook scrive: "è una giornalista eccellente, una professionista di valore stellare, una di quelle che onorano il giornalismo d’inchiesta con rigore, empatia e una profondità umana che non si improvvisa. In un’epoca di conduttori riciclati e di conduttrici effimere, premiare chi il programma lo vive da dentro sarebbe un gesto di intelligenza e di rispetto verso il pubblico". Un elogio al quale risponde la diretta interessata sottolineando quanto la figura di Federica Sciarelli sia difficile da rimpiazzare, ma soprattutto ribadendo il suo ruolo:

Io sono un'inviata, sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire, a raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene e non ne sarei all'altezza! Senza dimenticare che Federica Sciarelli è unica, insostituibile e la vera anima del programma è lei.

Chi potrebbe sostituire Federica Sciarelli

Scegliere chi dovrà ricevere in eredità un programma che in 22 anni ha rafforzato ancor di più la sua identità, legandola a doppio filo alla sua conduttrice, non sarà un'impresa facile per la Rai che, infatti, è alla ricerca di un nome che possa accogliere prontamente questa sfida. Restando nel parterre del programma, oltre a Chiara Cazzaniga si è fatto il nome anche di Veronica Briganti. L'obiettivo di Sciarelli, d'altra parte, è sempre stato questo: lasciare Chi l'ha visto? nelle mani di chi il programmo lo conosce e lo ha costruito, al suo fianco, in questi 22 anni. Tra i nomi esterni che, invece, vanno per la maggiore ci sarebbe quello di Francesca Fagnani, ma c'è chi avanza anche l'ipotesi Eleonora Daniele. Tra i nomi comparsi nelle ultime ore, anche quello di Stefano Coletta che nel 2008 è stato tra gli innovatori del programma, ma è lontana la possibilità che possa davvero condurlo.