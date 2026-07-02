Federica Sciarelli si congeda da Chi l’ha visto?: “Una passeggiata durata 22 anni, grazie per esservi affidati”

Federica Sciarelli si è congedata dal pubblico di Chi l’ha visto? dopo 22 anni trascorsi al timone del format di Rai3. A partire da settembre, il programma dovrebbe essere affidato a un nuovo volto che la Rai sta ancora cercando di individuare.

Federica Sciarelli ha chiuso il suo lunghissimo ciclo alla guida di Chi l'ha visto?. Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 2 luglio, la conduttrice e giornalista si è congedata dal fedelissimo pubblico del programma, dopo avere già comunicato nei giorni scorsi, in accordo con la Rai, la decisione di lasciare il timone del format.

Sciarelli ha condotto la sua ultima puntata con il consueto piglio e senza fare alcun riferimento all'imminente addio, preferendo mantenere l'attenzione sui casi di scomparsa raccontati nel corso della serata, compreso lo spazio dedicato alla madre di Elisa Claps. Solo al termine della trasmissione, durante i titoli di coda, si è presa un breve momento per ringraziare chi l'ha accompagnata in questi anni.

"È stata una bellissima passeggiata durata 22 anni", ha dichiarato la giornalista guardando in camera, consapevole che quella sarebbe stata la sua ultima inquadratura nel programma che ha contribuito a rendere uno dei titoli storici della Rai, uno dei pochi in grado di svolgere davvero il cosiddetto "servizio pubblico". Sciarelli ha quindi ringraziato la redazione, i vertici Rai e il pubblico da casa che, in tante occasioni, ha contribuito a ritrovare alcune delle persone scomparse per le quali i familiari avevano lanciato appelli disperati.

Non è ancora noto quale sarà il futuro di Chi l'ha visto?. Stefano Coletta, ex direttore di Rai1 e nome sul quale la Rai aveva inizialmente puntato, avrebbe rifiutato l'offerta arrivata da viale Mazzini, preferendo continuare a occuparsi di televisione dietro le quinte. Anche Chiara Cazzaniga, storica inviata della trasmissione, ha lasciato intendere di preferire restare nel ruolo che ricopre da anni e di voler continuare a collaborare con il programma come inviata.

Resta sul tavolo il nome di Veronica Briganti, altra inviata della trasmissione che potrebbe garantire quella continuità che la rete sembra ricercare, seguendo un modello simile a quello adottato da Report nel passaggio di testimone tra Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci.