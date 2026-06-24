“Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto, troppi cloni in tv”: il contratto in scadenza e i rumors su chi la sostituirà

Torna puntuale la notizia di un addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, programma di successo di Rai 3 sulle persone scomparse e i casi irrisolti. “La stanchezza ha davvero preso il sopravvento per un programma che ormai ha tanti cloni sparsi per la tv”, riportano. Intanto prosegue il toto nome per la successione della sua scrivania, in pole Eleonora Daniele e una “storica inviata del programma”.

Le voci di un addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? si rincorrono puntualmente in questo periodo dell'anno, creando un vero e proprio "tormentone estivo" della televisione italiana. La giornalista è sempre rimasta saldamente al timone dello storico programma di Rai 3, che conduce dal lontano 2004, nonostante le continue notizie su stanchezza, pensionamento e aspettative sugli ascolti. Affari Italiani nelle ultime ore stringe il campo e rivela che "avrebbe comunicato nelle scorse ore la sua decisione all’azienda e ai suoi collaboratori". I motivi sarebbero legati alla "stanchezza che ha davvero preso il sopravvento per un programma che ormai ha tanti cloni sparsi per la tv".

L'uscita dal programma: una notizia che torna dal 2020

Sono 22 anni che Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto, subentrata nel settembre 2004 a Daniela Poggi, e da qualche anno aleggia l'idea che fermarsi sta diventando un'esigenza. Le motivazioni date sono sempre state varie, proviamo a descriverle in successione partendo dalla prima indiscrezione nel 2020.

2020: il carico emotivo e l'ipotesi di un talk politico

Sciarelli planò sulle indiscrezioni in merito a un talk politico su Rai 3 e parlò con Repubblica di un addio che era stato sì preso in considerazione a causa dell'enorme carico emotivo cumulato negli anni, "Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico, il dolore delle famiglie ti resta dentro", smentendo però l'uscita dal programma.

Sciarelli planò sulle indiscrezioni in merito a un talk politico su Rai 3 e parlò con Repubblica di un addio che era stato sì preso in considerazione a causa dell'enorme carico emotivo cumulato negli anni, "Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico, il dolore delle famiglie ti resta dentro", smentendo però l'uscita dal programma. 2023: Il "patto" degli ascolti con la Rai

Qualche anno dopo tornò sull'argomento spiegando che il suo patto con l'azienda era blindato dai risultati. Ironizzò dicendo che sarebbe rimasta fino a quando gli ascolti lo avrebbero permesso: "Quando farò il 5% di share mi daranno un calcio". Calcio che non era minimamente contemplato e sembrò più un modo di disperdere l'attenzione sull'ennesimo rumor.

Qualche anno dopo tornò sull'argomento spiegando che il suo patto con l'azienda era blindato dai risultati. Ironizzò dicendo che sarebbe rimasta fino a quando gli ascolti lo avrebbero permesso: "Quando farò il 5% di share mi daranno un calcio". Calcio che non era minimamente contemplato e sembrò più un modo di disperdere l'attenzione sull'ennesimo rumor. 2024: I "riposi accumulati" e l'ombra della pensione

Al compimento dei 65 anni, è emersa la questione del pensionamento della giornalista (essendo una dipendente interna della Rai). La conduttrice spiegò a Libero e al Corriere dello Sport di avere molti mesi di ferie e riposi accumulati negli anni e di dover discutere la situazione burocratica con i vertici di Viale Mazzini: "Nel 2025 entrerò nei termini d'età per la pensione. O si deve fare un patto col diavolo, complice l'azienda, per bloccarla, oppure vedremo". L'accordo per un prolungamento del contratto fu trovato grazie a deroghe o contratti di collaborazione esterni.

Al compimento dei 65 anni, è emersa la questione del pensionamento della giornalista (essendo una dipendente interna della Rai). La conduttrice spiegò a Libero e al Corriere dello Sport di avere molti mesi di ferie e riposi accumulati negli anni e di dover discutere la situazione burocratica con i vertici di Viale Mazzini: "Nel 2025 entrerò nei termini d'età per la pensione. O si deve fare un patto col diavolo, complice l'azienda, per bloccarla, oppure vedremo". L'accordo per un prolungamento del contratto fu trovato grazie a deroghe o contratti di collaborazione esterni. 2025: La conferma e la prima apertura al "Dopo"

Lo scorso giugno, in concomitanza con la presentazione dei palinsesti, Federica Sciarelli ha nuovamente confermato, stavolta in un'intervista a Vanity Fair, il rinnovo del suo impegno al timone del programma. Per la prima volta, però, la conduttrice aprì all'ipotesi di una sua assenza e alla linea di successione per la conduzione, escludendo l'arrivo di volti esterni: "Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Dopo di me? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate".

Chi potrebbe prendere il posto di Federica Sciarelli?

Dopo la migrazione di Milo Infante a Mediaset, cosa potrebbe succedere se anche Sciarelli lasciasse? Secondo quanto apprende Affaritaliani "nessuna migrazione della Sciarelli verso altri lidi (leggi concorrenza) lei dovrebbe restare in Rai ma per altri progetti, magari più brevi", quindi un impegno più contenuto rispetto ai dieci mesi di programmazione previsti per Chi l'ha visto. Gli ipotetici nomi (esterni alla redazione) che potrebbero sostituirla al momento sono: Eleonora Daniele, Francesca Fialdini e Pietro Rinaldi, messo che Salvo Sottile è già coinvolto in un altro valzer delle poltrone, ovvero quello per la sostituzione di Milo Infante a Ore 14. Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga restano le inviate di Chi l'ha visto? più quotate per poter raccogliere il testimone e dare continuità. Intanto il 3 luglio si avvicina, i palinsesti Rai verranno resi noti e di sicuro il nodo si scioglierà. Si spera anche prima, qualora giungessero conferme o smentite da fonti ufficiali.