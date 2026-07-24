La Rai per il dopo Sciarelli cerca nella redazione di Chi l’ha visto?, dal Tg1 Chimenti e Cardinaletti rifiutano

Sarebbero quattro i nomi interni alla redazione di Chi l’ha visto? che la Rai starebbe considerando per sostituire Federica Sciarelli. Si tratta di Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Mentre Chimenti e Cardinaletti del Tg1 hanno rifiutato la conduzione.

Una delle incognite della prossima stagione televisiva riguarda la conduzione di Chi l'ha visto? dopo l'addio di Federica Sciarelli. Una poltrona vuota difficile da occupare, dopo vent'anni di una conduzione identitaria, che ha portato il programma di Rai3 ad essere tra i più seguiti della rete, oltre che un vero e proprio punto di riferimento nell'affrontare casi di cronaca e scomparsa che hanno segnato le vite di molte famiglie italiane. Al momento, quindi, i vertici Rai stanno valutando chi potrebbe essere il nome migliore a cui cedere il testimone. Da sempre si era pensato di dare continuità alla trasmissione affidandola ad un volto interno al programma, ed è questa la soluzione verso la quale propenderebbe Paolo Corsini, Direttore dell'Approfondimento Rai, ma intanto ci sono stati anche rifiuti da parte di nomi piuttosto in vista della tv su cui erano ricadute le prime ipotesi.

Il dopo Sciarelli è tra gli interni della redazione di Chi l'ha visto?

Stando a quanto riporta Adnkronos le candidature per la conduzione di Chi l'ha visto?, ormai, sarebbero totalmente interne. Si tratterebbe di Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Quest'ultima, in realtà, aveva già manifestato le sue perplessità in merito a una ipotetica conduzione, dicendo di voler restare un'inviata. Per quanto riguarda gli altri nomi citati, si tratta di giornalisti che fanno parte da tempo della redazione del programma e che conoscono, perfettamente, il meccanismo delle segnalazioni, chiamate in diretta, sviluppi delle indagini. Nell'idea di dare continuità a Chi l'ha visto?, quindi, far ricadere la scelta su uno dei suddetti professionisti sarebbe la soluzione ottimale. Il tempo entro cui decidere, però, si stringe sempre di più, dal momento che la trasmissione riparte il 23 settembre. Corsini dovrà fare un nome entro la fine di agosto, per dare la possibilità a chi dovrà prendere in carico questa importante eredità di avvicinarsi con i giusti tempi allo storico bancone lasciato momentaneamente vuoto.

Laura Chimenti e Giorgia Cardinaletti respingono la conduzione di Chi l'ha visto?

Nel frattempo erano stati fatti anche altri nomi in sostituzione di Federica Sciarelli. Alcune ipotesi sono state smentite dai diretti interessati, come Domenico Iannacone, indicato da Carlo Freccero come possibile successore della giornalista di Rai3, ma che ha ribadito di non aver avuto contatti in merito con la Rai. Chi, invece, avrebbe rifiutato la conduzione sarebbero due nomi interni al Tg1, ovvero Giorgia Cardinaletti e Laura Chimenti. Le giornaliste avrebbero declinato la richiesta della Rai per potersi dedicare ad altri progetti, a quanto pare rivolti più all'intrattenimento. Si era fatto anche il nome di Serena Bortone che, però, sarebbe sfumato poco dopo la diffusione della notizia.