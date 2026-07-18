Chi l’ha visto?, il dopo Sciarelli è un rebus: sfuma Bortone, Chimenti in pole position e spunta a sorpresa Iannacone

Chi l’ha visto cerca il post-Sciarelli: sfumata Bortone, Laura Chimenti è in pole. Ma per la conduzione spunta la suggestione lanciata da Carlo Freccero sul conduttore di Che ci faccio qui.

La conduzione di Chi l'ha visto? resta uno dei principali vuoti da riempire per la Rai in vista della prossima stagione. Dopo l'addio di Federica Sciarelli, che ha lasciato dopo 22 anni, in azienda si ragiona sul profilo più adatto per succedere alla giornalista.

La successione non è cosa semplice, come specificato dagli stessi dirigenti aziendali durante la presentazione dei recenti palinsesti. D'altronde non basta solo il nome, l'eredità di Federica Sciarelli è complessa perché chi avrà l'onore e l'onere di sostituirla dovrà fare i conti con un confronto che peserà molto nelle prime edizioni, oltre che con la consapevolezza di un programma che dovrà necessariamente cambiare, proprio per non essere schiacciato da un paragone troppo pesante.

Quando si deciderà la conduzione di Chi l'ha visto?

La decisione "dovrà arrivare entro la fine di luglio", ci dicono tra i corridoi, perché Chi l'ha visto? non è un programma che si prepara in pochi giorni. Va messa in moto una macchina e questo richiede del tempo. I nomi in circolazione sono tanti e, quelli emersi fino ad ora, tutti femminili. Oltre alla pista interna, ovvero una risorsa del programma che possa diventare stabilmente il volto di Chi l'ha visto?, è emersa negli ultimi giorni l'ipotesi Manuela Moreno, conduttrice dell'edizione estiva de La Vita in Diretta e spinta da parte della dirigenza.

Il tentativo per Serena Bortone

Fanpage apprende di un tentativo su Serena Bortone nei giorni scorsi. Presenza fissa a Bar Centrale come ospite, Bortone non ha una sua conduzione fissa dal 2024. È considerata molto vicina a Stefano Coletta, che era stato tra i candidati a sorpresa per una conduzione di Chi l'ha visto? prima di dichiarare pubblicamente un passo indietro proprio ai palinsesti e sarebbe proprio lui lo sponsor di Bortone, che aveva promosso nel primo pomeriggio di Rai1 quando era direttore di rete. Pare tuttavia che, a dispetto dei tentativi, l'ipotesi Bortone sia destinata a sfumare anche per lo scarso feeling tra la conduttrice e l'attuale dirigenza Rai, con le polemiche per il caso Scurati di cui si avvertono ancora gli echi.

Laura Chimenti candidata principale alla conduzione

Il nome che attualmente sarebbe in pole position è quello di Laura Chimenti, volto del Tg1 da anni, considerata in queste ore la più papabile tra le candidate. Pare che la giornalista sia stata anche consultata prima di una proposta ufficiale dell'azienda, di quelle alle quali non si potrebbe dire di no. I dubbi di Chimenti sono legati principalmente all'idea di non voler lasciare il Tg1, ma si tratta di uno scoglio superabile, visto che la stessa Sciarelli prima di Chi l'ha Visto? aveva fatto una lunga esperienza al Tg3.

Freccero promuove Iannacone alla conduzione di Chi l'ha visto?

Cambiare registro, si diceva, Chi l'ha visto? per sopravvivere al trauma della perdita è chiamato anche a diventare un programma differente, introdurre novità, cosa già accaduta in passato perché durante la stessa gestione Sciarelli la trasmissione è mutata più volte. In relazione a questa necessità, sembra essere emerso nelle ultime ore un altro nome legato alla storia di Rai3, quello di Domenico Iannacone.

Non c'è una candidatura ufficiale del giornalista e volto di Che ci faccio qui alla conduzione di Chi l'ha visto?, ma pare muoversi attorno a lui un vociare insistente che forse potrebbe trasformarsi in un endorsement concreto dell'azienda. La suggestione arriva da uno che di televisione ne sa qualcosa, Carlo Freccero, che alcuni giorni fa, ospite di Amici e Nemici, il programma condotto da Marianna Aprile e Daniele Bellasio su Radio24, ha lanciato proprio Domenico Iannacone: "È una provocazione, ma proprio il contrario di ciò che è stata Sciarelli. Iannacone ha un'empatia con le persone straordinaria. Vedo il suo programma, come lo fa, potrebbe creare le condizioni. Vero che Chi l'ha visto? è sempre stato condotto da una donna, ma mi colpisce molto l'empatia che Iannacone ha con le persone che soffrono, che stanno male. Penso potrebbe essere la persona giusta e potrebbe anche aggiornare il format, facendogli perdere un po' la dimensione investigativa e accrescendo quella emotiva".

Freccero, la cui ultima esperienza in Rai risale al 2019 con la direzione di Rai2, ha aggiunto: "Non vorrei avergli fatto del male, essendo molto divisivo, ma voglio dimostrare di essere ancora vivo". Va ricordato che Iannacone negli ultimi giorni si è trovato involontariamente e indirettamente al centro della vicenda Report perché è ricaduta su di lui la scelta dell'azienda per sostituire le repliche di Report sospese dopo l'emergere del caso Ranucci-Lavitola. Una questione sulla quale il conduttore si è espresso anche pubblicamente: "Prendere il posto di Report mi ha amareggiato, è un progetto che va salvaguardato perché presidio di legalità", ha detto a un evento.