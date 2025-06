video suggerito

Federica Sciarelli: “Non mi sono sposata, non mi piace quel finché morte non ci separi. Chi condurrà Chi l’ha visto dopo di me” La giornalista si racconta: “Oggi mi sento una privilegiata, vengo pagata per aiutare le persone in televisione”. Federica Sciarelli è stata riconfermata alla conduzione di Chi l’ha visto? e ironizza: “Se un giorno dovessi lasciare il programma, mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Sciarelli si è raccontata in una lunga intervista. La giornalista e conduttrice di Chi l'ha visto? ha dichiarato che resterà alla conduzione del programma di Rai3 anche nella prossima stagione. Poi, ha ipotizzato chi potrebbe prendere il suo posto: "Oggi mi sento una privilegiata: vengo pagata per aiutare le persone in televisione, anche se mio padre non ha mai compreso perché avessi lasciato il posto fisso".

Federica Sciarelli confermata alla conduzione di Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli ha rilasciato un'intervista a Mario Manca per Vanity Fair. La giornalista ha raccontato che inizialmente le avevano sconsigliato di accettare la conduzione di Chi l'ha visto?, perché passare dalla politica alla cronaca "sembrava più una punizione che una promozione". Quando ha iniziato a entrare nel vivo della trasmissione di Rai3, tuttavia, ha capito quanto fosse importante: "Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo. Anche quando non va in onda, mi dedico al programma tutti i giorni". Quando le è stato chiesto chi potrebbe condurre Chi l'ha visto? al suo posto ha spiegato:

Dopo di me "Chi l’ha visto?" lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade.

La giornalista, infatti, ha spiegato di proteggersi dal dolore che affronta regolarmente nel suo programma andando sui rollerblade: "Rimanere concentrata per non cadere mi aiuta a staccare e a eliminare le tossine, per poi riprendere a lavorare".

Perché non si è mai sposata

Federica Sciarelli ha un figlio, Giovanni, e un pastore tedesco di nome Nina. Nel corso dell'intervista ha spiegato perché ha preferito non sposarsi, nonostante non sia del tutto contraria all'idea del matrimonio:

Quel “finché morte non ci separi” pronunciato in una cultura dove fino a non troppi anni fa lo stupro era considerato un reato contro la moralità pubblica e non contro la persona, non mi piace. Condivido la scelta di sposarsi, ma da qui a pensare che una donna, per sentirsi tale, debba mettersi per forza l’abito bianco ce ne passa. In trasmissione dico tutte le settimane che l’amore non è possesso.

L'emozione di Ilary Blasi quando ha incontrato il suo mito Federica Sciarelli

Federica Sciarelli sa benissimo che Ilary Blasi è una sua grandissima fan. La conduttrice, infatti, non si perde una puntata di Chi l'ha visto?. Un giorno la giornalista l'ha incontrata casualmente all'aeroporto e ha pensato di farle un saluto: "Era con Francesco Totti all’aeroporto, mi sono avvicinata per ringraziarla. Lei è rimasta immobile, Totti mi ha detto: ‘Adesso mia moglie sviene, tu sei il suo mito'".