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Ilary Blasi e Bastian Muller vicini alle nozze: il 22 maggio fissata l’udienza di divorzio da Francesco Totti

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più vicini alle nozze. Il 22 maggio si terrà l’udienza di divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti, intanto si gode l’amore del compagno che, dice, è per lei un valore aggiunto.
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A cura di Ilaria Costabile
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Ilary Blasi e Bastian Muller sono ormai vicini alle nozze, manca davvero poco perché la conduttrice sposi l'imprenditore tedesco dopo quattro anni di relazione, resa nota nel 2022. I due stanno aspettando che il divorzio da Francesco Totti diventi effettivo, così da chiudere un capitolo e iniziarne un altro.

La prima udienza di divorzio, dopo il rinvio di quella del 21 marzo, è fissata per venerdì 22 maggio. In quell'occasione il giudice dovrà ufficializzare che Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più uniti in matrimonio, a distanza di qualche tempo, poi, arriverà anche la decisione definitiva in tema di mantenimento dei figli, argomento che ha visto i due ex coniugi su posizioni piuttosto distanti e, quindi, in questi mesi trovare un accordo si era rivelata un'impresa nient'affatto semplice. Ora, però, ciò che manca alla conduttrice è la possibilità di coronare il suo rapporto con Bastian facendolo diventare suo marito. I due sono ormai una coppia consolidata, le foto pubblicate sul settimanale Chi li ritraggono sereni, complici, divertiti, che passeggiano per le strade di Roma, felicemente innamorati. Rendere ufficiale e ancor più importante il loro rapporto è stata una decisione consapevole, come la conduttrice aveva detto anche in una recente intervista al settimanale, dopo la proposta:

Se ho fatto questa scelta è perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: sto bene, mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia. Secondo me c'è qualcosa di scritto, qualcosa che comunque deve essere.

È un momento florido nella vita di Ilary Blasi. L'edizione del Grande Fratello Vip si conclusa ed è riuscita nell'intento di riportare un po' di freschezza al programma, è serena accanto al suo compagno, la sua famigli ha ritrovato un equilibrio, lei si sente amata e come ha confidato al settimanale, lei è pronta a ricambiare questo amore anche se a modo suo: "Mi dicono sempre che sono fredda, ma per scherzare, perché poi chi mi conosce lo sa che non è così. Cioè, anch'io provo dei sentimenti. Non sono molto fisica, però ci sono in altre maniere". 

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