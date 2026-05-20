Alessandra Mussolini sull’essere la nipote del Duce: “Ho sofferto il peso del mio cognome”

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Essere Alessandra Mussolini, nipote del Duce. Come se non bastasse, anche nipote di Sophia Loren. Cognomi e parentele che si trascinano. Una sensazione che alla fine Alessandra Mussolini ha deciso di spiegare, parlandone con grande franchezza nella finale del Grande Fratello Vip.

La confessione

L'occasione è stata la "nuvola": gli autori l'hanno invitata a entrarci per farle vedere un video che ripercorreva quanto aveva raccontato di sé durante la permanenza nel reality. Le immagini hanno fatto da detonatore a una serie di ricordi che Alessandra non aveva mai messo così in fila davanti a una telecamera.

Il momento più duro è arrivato con un episodio d'infanzia: "Ero in piscina e altri bambini volevano affogarmi perché portavo questo cognome". Alessandra si è commossa, visibilmente. Non era una confessione cercata, veniva fuori nel momento in cui si rivedeva dall'esterno, in quelle immagini montate dagli autori.

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"Vivere con il mio cognome è stato difficile", ha spiegato. Un peso che si porta dalla più tenera età, in un Paese dove quella parola non è mai neutra.

"Come se non bastasse, sono la nipote di Sophia Loren"

Il cognome Mussolini non è l'unica eredità pesante. "Come se non bastasse, sono la nipote di Sophia Loren", ha aggiunto con quella capacità di sdrammatizzare che le appartiene. "In una famiglia come questa è necessario crescere con un certo temperamento". La sua traiettoria di vita riflette quella complessità:

Da piccola mi affascinava il set cinematografico, poi ho studiato medicina e successivamente mi sono dedicata alla politica per trent'anni. Ho scelto di non nascondermi mai. Questa è la bellezza della vita.

La sorpresa di Elisabetta

A chiudere il momento ci ha pensato la sorella Elisabetta, apparsa prima in video e poi direttamente nel giardino della Casa. "Sono qui per te, solo per te", le ha detto abbracciandola. Per Elisabetta si è trattato di una presenza tutt'altro che scontata: "Per me è uno sforzo enorme", ha ammesso prima di andarsene.