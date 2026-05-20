Ilary Blasi chiude il Grande Fratello Vip in total black: la finale è con blazer e gonna di pizzo

Ilary Blasi

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È Alessandra Mussolini la vincitrice del Grande Fratello Vip: la concorrente si è aggiudicata il montepremi finale di 100mila euro, battendo nell'ultimo scontro a due la rivale Antonella Elia. Si chiude così questa edizione del reality, che ha visto Ilary Blasi al timone. La conduttrice è riuscita nella missione di far "risorgere" il programma, almeno dal punto di vista social: il suo carisma, l'ironia, la spontaneità hanno fatto presa sul pubblico, per lo meno quello di Instagram e TikTok. Il suo GF Vip è stato il programma più visto e commentato sui social, nel mese di aprile. Lo stesso successo non si può testimoniare sul fronte strettamente televisivo, con ascolti più tiepidi.

L'avventura di Ilary Blasi è stata incentrata tutta sulla personalità e per l'occasione ha voluto che i suoi look fossero sobri, senza eccessi. Ha mantenuto lo stesso tenore dalla prima all'ultima puntata. Per il gran finale, ha chiuso in total black esattamente come aveva iniziato. Stessa nuance del look del debutto, ma stavolta declinato in uno stile molto diverso. Martedì 19 maggio, infatti, ha puntato su un completo composto da blazer e gonna in pizzo a sirena trasparente, con capelli raccolti in uno chignon e collier scintillante per dare un tocco di luce all'outfit, rendendolo più glamour. Nel percorso, la conduttrice si è fatta affiancare dalle persone che curano la sua immagine da sempre: l'amica Alessia Solidani per la parte legata al "parrucco", Silvia Giacò per la scelta degli abiti.

Ilary Blasi e Graziella Lopedota

Quest'ultima, prima ancora che il reality cominciasse, aveva anticipato a Fanpage.iut di aver fatto assieme a Ilary Blasi delle scelte ben precise, volendo restituire un'immagine di semplicità al pubblico. La stylist e costumista ha scelto un mood trendy, sicuramente allineato alle tendenze del momento, ma incentrato sulla semplicità: una serie di outfit puliti quindi, essenziali, impreziositi però da un dettaglio particolare capace di dare quel guizzo in più, quel tocco in più al tutto capace di fare la differenza. La conduttrice è una donna dallo stile sicuramente camaleontico, quindi anche nella semplicità le piace stupire e farsi notare. "Seguendo il mood minimalista rispettiamo i tempi della moda e cerchiamo sempre di restare in linea" ha detto.

Dopo l'essenziale slip dress firmato Dsquared2, Ilary Blasi ha proseguito con un black and white: in questo caso il dettaglio prezioso e accattivante era il colletto di cristalli. Non poteva mancare un nude look: ecco quindi il completo color cipria di Elisabetta Franchi. Giacca con maniche di pizzo nella quarta puntata e outfit d'oro nella quinta, un look prezioso da vera regina glam del piccolo schermo. Il bianco ha fatto da assoluto protagonista nell'outfit numero 6, nuovamente firmato Elisabetta Franmchi, a cui ha fatto seguito il tubino blu notte con collo alto nella diretta successiva, perfetto per fasciare il corpo in modo discreto. Tocco di colore audace nella puntata seguente, all'insegna del rosso fuoco e del total leather. Outfit all'insegna della semplicità il 17 aprile, vedo non vedo con gioco di trasparenze nella puntata 11 e poi nuovamente tocco di pelle; infine tubino di Lia Stublla da vera dark lady. Il bianco e il nero sono stati i colori portanti del suo percorso stilistico, le nuance intramontabili per eccellenza.