Chi ha firmato il nude look di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip: sembra un abito ma è un due pezzi

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

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Sono lontani i tempi dei look in colori sgargianti e pieni di dettagli scintillanti de L'Isola dei Famosi. Al Grande Fratello Vip quest'anno Ilary Blasi sta facendo scelte di stile molto diverse: un'ulteriore evoluzione di quanto visto nel 2023. In quell'edizione de L'Isola aveva puntato su una serie i outfit col black&white come filo conduttore: era il suo modo per dichiarare una nuova maturità stilistica, parallela anche a una nuova fase di vita, con la separazione de Francesco Totti. A distanza di tempo per il ritorno in tv la conduttrice ha voluto mostrarsi in una veste ancora diversa: più minimal, più essenziale, improntata alla semplicità, senza fronzoli o eccessi vistosi. Una veste meno da "diva", insomma. Oggi è una donna serena, ha un nuovo compagno, si è lasciata il passato alle spalle. La sua stylist e costumista Silvia Giacò a Fanpage.it lo aveva anticipato: "In questa edizione solo sobrietà, un mood molto più pulito, però con quel particolare in più che fa la differenza". E così è stato in queste prime tre puntate del reality.

Il look di Ilary Blasi nella puntata di martedì 24 marzo

Quella andata in onda martedì 24 marzo rispecchia molto le intenzioni che conduttrice e stylist si erano prefissate, quindi nulla di esuberante, ma piuttosto soft. Ilary Blasi ha scelto infatti un completo, anche se a prima vista sembrerebbe un abito a sirena. Non lo è! Ha invece abbinato un body e una gonna di Elisabetta Franchi. Il body, in un tenue color cipria, presenta una sgambatura alta ed è caratterizzato da uno scollo con torchon che crea un drappeggio sul busto, mentre lascia le spalle nude. Costa sul sito ufficiale 290 euro. La gonna aderente sottostante, nella stessa nuance, si distingue invece per gli elaborati drappeggi che avvolgono i fianchi: costa 420 euro.

Completo Elisabetta Franchi

Il color cipria è richiamato alla perfezione anche dalle scarpe coordinate. L'acconciatura è frutto del lavoro di una professionista che è al fianco della conduttrice da anni, molto più di una parrucchiera, ma una vera e propria amica fidata. Silvia Solidani le è stata molto vicina anche nei momenti più difficili. Per lei ha realizzato un'acconciatura che ha definito su Instagram: "Semplicità, ma studiata". È un semi raccolto che mette in evidenza gli orecchini pendenti. Questo outfit segue quello black&white della seconda puntata: un completo candido con dettaglio scintillante sul colletto della camicia, tempestata di cristalli. Intramontabile total black, invece, al debutto: uno slip dress sensuale e femminile, dalle linee pulite, con spalline sottilissime e pump in vernice coordinate.