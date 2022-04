Ilary Blasi tutta in viola a L’isola dei famosi: sul palco con top metallico e pantaloni coordinati Ieri sera è andata in onda la 12esima puntata de L’isola dei famosi e ad attirare ancora una volta tutti i riflettori su di sé è stata la padrona di casa Ilary Blasi. Ha puntato su un look total violet, abbinando pantaloni e tacchi a un audace top metallico.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la nuova edizione de L'isola dei famosi, ieri sera, venerdì 29 aprile, è andata in onda la puntata 12 e ancora una volta ha tenuto milioni di spettatori incollati alla tv. Al di là dei naufraghi che da settimane stanno vivendo di stenti sulle spiagge deserte dell'Honduras, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la padrona di casa Ilary Blasi. Fin da debutto della trasmissione ha dimostrato di essere audace, glamour e sensuale e anche questa volta non ha deluso le aspettative dei fan: ecco tutti i dettagli del suo look viola con pantaloni e tacchi a spillo coordinati al top metallico.

Chi ha firmato il look viola di Ilary Blasi a L'isola

Nelle ultime settimane Ilary Blasi aveva osato con gli scintillii spaziando tra un reggiseno di cristalli portato sopra l'abito e dei pantaloni ricoperti di Swarovski, mentre ieri sera ha preferito qualcosa di più colorato ma ugualmente appariscente. Ha sfidato la scaramanzia vestendosi di viola, coordinando sia capi che accessori. Il look total violet è firmato Genny, è caratterizzato da un paio di pantaloni a zampa dal taglio classico e da un top a maniche lunghe e a collo alto, per la precisione un modello in tinta ma totalmente metallizzato. Anche questa volta non è mancato il dettaglio brillante: un paio di maxi orecchini pendenti firmati Foreva.

Ilary Blasi in Genny

Ilary Blasi torna ai capelli naturali

Nel look tutto viola di Ilary potevano mai mancare i tacchi a spillo coordinati? Assolutamente no, ha scelto un paio di décolleté di camoscio firmati Le Silla, completando così con un tocco sofisticato l'outfit full colour. Ai polsi, inoltre, portava anche i bracciali di cristalli maxi di De Liguoro, diventati ormai il tratto distintivo del suo stile a L'isola. Se nella scorsa puntata la presentatrice era apparsa sul palco quasi irriconoscibile con una lunghissima coda di cavallo, questa volta è tornata ai suoi capelli naturali, portandoli sciolti, leggermente mossi e con la fila molto laterale. Cosa sfoggerà nella prossima puntata? L'unica cosa certa al momento è che Ilary riesce sempre a essere sorprendente.