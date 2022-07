Mercedesz Henger replica all’ex Lucas Peracchi: “Non è carino commentare il fisico di una ragazza” Lucas Peracchi mise a confronto il fisico che Mercedesz Henger aveva quando frequentava lui e come appariva all’Isola dei famosi.

A cura di Daniela Seclì

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

Mentre Mercedesz Henger era impegnata nel reality L'Isola dei famosi 2022, il suo ex fidanzato Lucas Peracchi fece dei commenti sull'aspetto fisico della naufraga, rimarcando quanto fosse poco allenata da quando si erano lasciati. In queste ore, è arrivata la risposta di Mercedesz. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Lucas Peracchi sulla sua ex Mercedesz Henger

Il mese scorso, mentre il reality L'isola dei famosi era ancora in corso, un utente ha chiesto a Lucas Peracchi: "Come la vedi fisicamente Mercedesz?". L'ex tronista di Uomini e Donne non si è di certo tirato indietro. Al contrario, ha messo a paragone una foto di Mercedesz Henger all'epoca della loro frequentazione e una foto attuale:

"Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo). Non esprimo pareri, anche se è il mio lavoro, per evitare di essere accusato di parerismo”.

Insomma ha lanciato il sasso e nascosto la mano, esponendo il corpo della naufraga dell'Isola dei famosi al giudizio dei suoi follower.

La replica di Mercedesz Henger a Lucas Peracchi

Sulle pagine del settimanale Nuovo, Mercedesz Henger ha commentato il gesto del suo ex fidanzato Lucas Peracchi: “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia". Infine, ha spiegato perché hanno deciso di prendere strade diverse: