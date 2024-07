video suggerito

Jenny e Tony un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia Jenny Guardiano e Tony Renda hanno lasciato insieme Temptation Island con la promessa di cambiare il loro rapporto. Cosa è successo a un mese di distanza dal loro falò di confronto finale? Le loro confessioni a Witty. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Jenny Guardiano e Tony Renda, un mese dopo Temptation Island, stanno ancora insieme. Davanti alle telecamere di WittyTv hanno raccontato come procede la loro relazione dopo il turbolento percorso nel villaggio dei sentimenti e il confronto al falò finale. Tony Renda si è detto cambiato, "Mr. Hyde è andato in pensione", ha scherzato, e la fidanzata ha ripreso in mano la sua vita, senza avere più limitazioni.

Le parole di Jenny Guardiano e Tony Renda, lui: "Mr. Hyde è andato in pensione"

"Questo mese è stato di prova per Tony, volevo capire se Mr. Hyde di cui ci ha parlato potesse uscire fuori di nuovo. Se esce, rischia di grosso" ha svelato Jenny Guardiano prima di raccontare di aver riacquisito "la sua libertà":

I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla. Ho prenotato un viaggio con le mie amiche. Però a volte c'è, altre volte no, sparisce. Capisco che vuole darmi la mia libertà, però a volte penso che va dall'amico suo. Imparerà a trovare il grigio e non solo il bianco e nero. Sono felice, mi sento cambiata, rinata. Qualche settimana fa sono andata a trovare Martina, mi ha presentato la sua famiglia, io le ho fatto conoscere mio padre. Siamo andare a ballare, c'erano i suoi fratelli e gli amici.

Tony Renda l'ha allora interrotta per chiederle info sul viaggio prenotato con le amiche: "Quando me lo volevi dire?". Ha poi continuato: "Il percorso è stato importante per me, ho capito che su tante cose sbagliavo. La snaturavo, non era corretto. È giusto che viva la sua vita insieme a me, idem per me. Mr. Hyde non c'è più, non esiste più. Ti ho dimostrato che mi so divertire senza andare oltre. Il problema era la repressione creata dal nostro rapporto. I compromessi hanno giocato un ruolo negativo nel nostro rapporto. Tante colpe non ne ho, era Mr. Hyde a sbagliare. Lui creava casini, ora è andato in vacanza per un lungo periodo, è in pensione".

Jenny Guardiano: "Lui ha la malattia delle donne, io di Tony"

"Se esce fuori Mr. Hyde, Jenny va via. Tony è più presente oggi nella mia vita, riesce a illuminare le mie giornate. Il tempo ci darà modo di capire" ha aggiunto Jenny Guardiano. Il fidanzato le ha allora confessato di amarla e di non poter stare senza di lei: desidererebbe portarla con sé a divertirsi. "Lo sai che ti amo e che non posso stare senza di te. Voglio portarti con me al lavoro, a divertirci. Se c'è qualche donna che si diverte con noi non mi dispiace. Vorrei qualche tuo cambiamento, anche se qualche giorno sparisco, spengo il telefono perché si scarica, devi capirmi", le parole. Jenny ha allora replicato: "Se tu sparisci, come posso fidarmi? Io amo Tony anche se è un caso disperato, io riuscirò a cambiarlo. Ha la malattia delle donne, io di Tony. Me le fa di tutti i colori, mi sento sottona, ma sono sempre qua. Devo cambiarlo". "Quando si ama una persona, non si è sottoni", la replica del fidanzato.