Alfonso non trova pace senza Federica, le lacrime a Uomini e Donne: "Come torno a casa?" Alfonso D'Apice non è riuscito a trattenere l'emozione nello studio di Uomini e Donne. All'ennesimo no da parte dell'ex fidanzata Federica Petagna, con cui aveva partecipato a Temptation Island, il ragazzo è scoppiato in lacrime: "Non riesco a nascondermi, non so come tornerò a casa senza di lei". L'intervento di Maria De Filippi: "Non darti colpe che non hai".

A cura di Sara Leombruno

Federica Petagna e Alfonso D'Apice sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo aver partecipato al programma per l'eccessiva gelosia di lui, i due erano tornati a casa insieme dopo il falò di confronto, convinti di poter iniziare un nuovo capitolo della loro storia. A pochi giorni dal rientro, però, Federica si è resa conto di non provare più gli stessi sentimenti. Nello studio di Uomini e Donne, però, il napoletano ha appreso che l'ex fidanzata ha iniziato una frequentazione con il single Stefano, che aveva conosciuto nel villaggio e, di fronte all'ennesimo muro da parte di lei, non è riuscito a trattenere le lacrime: "Non mi riesco a nascondere, è una persona che ho voluto bene", ha detto visibilmente provato. L'intervento di Maria De Filippi: "Tu eri geloso, ma non vi siete lasciati per questo, non darti colpe che non hai".

Le lacrime di Alfonso a Uomini e Donne

Alfonso aveva scoperto della frequentazione di Federica con il single Stefano solo dopo essere giunto nello studio di Uomini e Donne. Lei ha ribadito che il motivo per cui ha scelto di lasciarlo, però, è la mancanza di sentimento. A quel punto, Alfonso è scoppiato in lacrime: "Non mi riesco a nascondere, è una persona che ho voluto bene. Non so come tornerò a casa senza di lei, non so quanto tempo mi ci vorrà. Un mese, forse due. Sarei iprocrita a dire che non mi interessa, vorrei che lei raccontasse anche i momenti belli", ha detto, riferendosi ai problemi di gelosia che la ragazza lamentava da qualche tempo.

Maria, quindi, è intervenuta per difenderlo: "A venticinque anni ora pensi che sia finito il mondo, ma non è vero. Eravate due bambini quando vi siete messi insieme, lei ora sta scoprendo che esiste un mondo al di fuori di te, ma può essere che dopo averlo visto tornerà e tu non ci sarai. La storia non è finita perché eri geloso, ma perché lei non prova più gli stessi sentimenti, non darti colpe che non hai". Federica, quindi, ha ammesso di far difficoltà a vedere in quello stato l'ex fidanzato: "Speravo che lui si stesse rifacendo una vita, come è giusto che sia".