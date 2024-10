video suggerito

Temptation Island, Alfred mente a Anna e la single Sofia lo incastra: “È stato a letto con me, mi ha usato” Colpo di scena a Temptation Island, la versione di Alfred Ekhator e quella della tentatrice Sofia Costantini sul loro rapporto non combaciano. La single in lacrime per il presunto comportamento dell’ex di Anna Acciardi: “È falso, truffaldino, bugiardo e manipolatore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colpo di scena a Temptation Island. Nell'ultima puntata trasmessa martedì 22 ottobre, Alfred Ekhator e la tentatrice Sofia Costantini hanno dato due versioni molto diverse su quanto accaduto tra loro a telecamere spente. L'ex fidanzato di Anna Acciardi ha sminuito il loro flirt dicendo che non è mai scattato nulla tra loro. Sofia, al contrario, ha parlato di lunghe telefonate, promesse, progetti insieme e un'intimità condivisa.

Cosa ha detto Alfred Ekhator, ex fidanzato di Anna Acciardi

Alfred Ekhator non ha avuto parole lusinghiere per la tentatrice Sofia Costantini. Ha parlato del loro rapporto come qualcosa di irrilevante che si è concluso in un lampo:

Ci siamo visti, però non è scattato quello che mi aspettavo. Sono sparito, poi le ho riscritto e ho detto la verità: sono entrato nel programma con delle problematiche e ritrovarmi ad affrontare un'altra relazione era una cosa forzata. Non ho voluto prendere in giro né lei, né me stesso. Ho bisogno di tempo. La storia con Sofia è chiusa. Non ci siamo frequentati, né vissuti. Ho visto tre volte Anna. Abbiamo un po' discusso, le ho chiesto scusa di nuovo. Anche con lei ho preso la decisione di non prenderla in giro.

La versione della tentatrice Sofia Costantini: così ha smentito Alfred

Molto diversa la versione di Sofia Costantini. La tentatrice di Temptation Island, in lacrime, ha parlato di promesse non mantenute, di parole importanti che si sono rivelate fasulle, di momenti di intimità tra di loro e di un messaggio gelido con il quale Alfred ha chiuso di punto in bianco: "Nonostante quello che ci siamo promessi ha voluto presentarsi qui da solo. Ha deciso di sminuirmi per tenere il piede in due scarpe. Aveva ragione Anna. Alfred è una persona che usa gli altri. La sera stessa che siamo usciti voleva dormissimo insieme. Io gli ho detto: ‘Ti sei lasciato dieci minuti fa, vuoi dare un valore a quello che vuoi fare con me?'. Tratta le persone come oggetti, è bruttissimo". E ha continuato nel suo sfogo:

È venuto a casa mia quando e come voleva, alle due e mezza di notte quando avevo la febbre. Per lui ho fatto tutto quello che potevo. Dopo che è tornato a Perugia è cambiato. Era freddo, mi ha mandato un messaggio: "Non sono più interessato a portare avanti questa frequentazione con te, stammi bene, buona vita". Aveva ragione Anna, usa gli altri, non ha la minima coscienza in quello che fa. Ci sentivamo tutti i giorni, diceva che ero la donna della sua vita. Ci siamo sentiti fino a ieri. Non è voluto venire qui con me perché voleva tenere buona sia me che Anna. Dopo che è venuto a letto con me, mi diceva che Anna sarebbe tornato con lui se avesse ammesso pubblicamente che con me era stata solo una cosa di una notte. Prima di andare a letto insieme gli ho chiesto: "Sei sicuro?". E lui: "Non avrei fatto cinque ore di strada se non fossi stato sicuro dei miei sentimenti per te". Mi sono fidata. Mi ha usato. Diceva di volere un futuro con me e che non sarebbe mai tornato con Anna, fino a ieri mattina. È falso, truffaldino, bugiardo e manipolatore.

Cosa è successo tra Anna e Alfred dopo Temptation Island

Nel corso della puntata è stato dato spazio anche alla verità di Anna Acciardi, che ha raccontato cosa è successo tra lei e Alfred dopo il falò di confronto. La donna ha detto di avere rivisto l'ex fidanzato Alfred: "Non mi ha chiesto scusa per il bacio o per le altre cose. La sua frase è stata: ‘Ho sbagliato ma tu hai fatto di peggio‘". Poi, ha rivelato che le ha assicurato che non c'è stata un'intimità tra lui e Sofia:

Mi ha detto che hanno passato un weekend insieme a Milano per allenarsi ma che non hanno dormito insieme. Quello che a me dà fastidio è che mi ha detto che ha capito di volere me dopo aver visto lei. Alfred voleva tornare con me, ha detto di essere ancora innamorato di me.

Dunque, due punti non tornano nel racconto di Alfred rispetto a quello di Sofia: avrebbe negato di avere condiviso l'intimità con la tentatrice, inoltre avrebbe tentato di tornare con Anna.