Diandra e Valerio un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia Diandra Pecchioli e Valerio Palma sono usciti insieme da Temptation Island 2024. La coppia, insieme da oltre 7 anni, dopo un primo falò conclusosi senza lieto fine, si sono rincontrati il giorno dopo e hanno fatto pace. A distanza di un mese, stanno ancora insieme?

A cura di Gaia Martino

Diandra Pecchioli e Valerio Palma, protagonisti del format autunnale di Temptation Island 2024, hanno lasciato insieme il programma. Al secondo falò di confronto, richiesto dall'imprenditore, hanno entrambi dichiarato il loro amore promettendosi di impegnarsi affinché la loro relazione non trovi più ostacoli.

Il falò di confronto di Diandra e Valerio a Temptation Island

Diandra Pecchioli e Valerio Palma, insieme da sette anni e mezzo, hanno partecipato al programma per provare a trovare una soluzione per la loro vita di tutti i giorni: lei desidera restare a Roma, dove lavora, lui invece vorrebbe vivere a Brindisi, sua città d'origine. Dopo un percorso altalenante nel villaggio dei sentimenti, si sono incontrati al primo falò di confronto nel quale hanno litigato animatamente, non risparmiando accuse e rimorsi. Si sono lasciati, ma il giorno dopo lui ha chiesto di poter incontrare nuovamente la compagna perché pentito del comportamento adottato e del finale senza lieto fine. Una volta ritrovatosi l'uno di fronte all'altra, Valerio ha letto una lettera scritta per la sua fidanzata. "Ti chiedo scusa per essere stato scortese, arrabbiato, irrispettoso nei confronti della mia donna, in questo momento proverò a dirti quello che mi viene da dirti. Quando sono andato via senza di te, mi sono sentito perso, non ho dubbi sul fatto che sono follemente innamorato di te, io questa notte ti ho scritto una lettera e l'idea di non potertela leggere mi faceva stare talmente male che ho fatto di tutto per incontrarti. Ti ringrazio per essere qui. Stavolta ti dico davvero tutto quello che sento e che avrei voluto dire alla fine di un percorso che non ho completato e non ho fatto completare neanche a te" ha recitato, prima di continuare sottolineando quanto sia innamorato di lei. Lei, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, si è commossa e ha confessato di provare ancora amore nei suoi confronti. "Io ho bisogno solo che tu mi stia vicino nelle mie fragilità, perché anche io ne ho", le parole di lei prima di baciare Valerio e lasciare con lui il programma.