video suggerito

Temptation, Valerio torna da Diandra con una lettera: “Ti ho fatto soffrire, ma io credo nell’amore eterno” Valerio e Diandra hanno un nuovo falò di confronto, su richiesta di lui. Dopo essere usciti separati, lui si è reso conto di aver perso la sua unica certezza e scrivendole una lettera ha voluto che lei lo sapesse. I due sono usciti insieme, più innamorati che mai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è sempre spazio per i colpi di scena a Temptation Island, come quello accaduto nella storia tra Diandra e Valerio che, infatti, dopo un primo falò di confronto che li aveva visti separarsi, tornando a sedersi su quel tronco per chiarirsi e ritrovare quell'amore che sembrava perduto.

Perché Valerio ha richiamato il falò

A chiedere un nuovo falò è Valerio che, infatti, dopo aver riflettuto sul suo comportamento ha capito di non voler chiudere la sua storia e quindi spiega a Filippo Bisciglia le sue ragioni:

Io questa sera ho voluto di nuovo un falò di confronto con Diandra, non mi è piaciuto quello dell'altra volta, non ci rappresenta, non mi rappresenta, durante la chiacchierata con lei mi sono lasciata andare al nervosismo, l'ho fatta piangere e non l'ho neanche consolata, questa cosa mi ha fatto stare male, non lo nego, stanotte l'ho passata insonne e ho scritto di getto una lettera, perché ho tante cose da volerle dire, visto che sono molto emozionato, ho paura di non riuscire a parlare o dimenticarmi qualcosa. Con la scrittura riesco ad esprimermi al meglio.

Dopo un po' di attesa arriva anche Diandra, che dice: "Anche io non ho dormito tutta la notte, ci sono rimasta male, ho visto un Valerio molto freddo che non riconoscevo più".

Valerio legge la lettera a Diandra

Valerio che, come ha anticipato, ha con sé una lettera scritta di getto, si sofferma prima su alcuni punti e quindi afferma di volersi lasciare andare alle emozioni:

Ti chiedo scusa per essere stato scortese, arrabbiato, irrispettoso nei confronti della mia donna, in questo momento proverò a dirti quello che mi viene da dirti. Quando sono andato via senza di te, mi sono sentito perso, non ho dubbi sul fatto che sono follemente innamorato di te, io questa notte ti ho scritto una lettera e l'idea di non potertela leggere mi faceva stare talmente male che ho fatto di tutto per incontrarti. Ti ringrazio per essere qui. Stavolta ti dico davvero tutto quello che sento e che avrei voluto dire alla fine di un percorso che non ho completato e non ho fatto completare neanche a te.

Valerio, quindi, prende coraggio e quasi con la voce rotta dal pianto, inizia a leggere la lettera che ha scritto per la sua Diandra:

Quando due cuori sono distanti come lo sono i nostri in questo momento, risulta impossibile comunicare. Sono entrato a Temptation Island con una consapevolezza, quella di essere innamorato di te, ho affrontato questo percorso con un atteggiamento confuso e provocatorio, che ti ha ferita. Quando ho sentito che saresti andata a Roma da sola, è caduta l'unica certezza della mia vita, averti accanto, sono consapevole di aver cercato di richiamare la tua attenzione nel peggiore dei modi, vorrei che tutto potesse tornare come è sempre stato tra noi. In un momento di difficoltà ti ho lasciato in balia degli eventi e ti chiedo scusa. […] La richiesta di tornare a Brindisi è solo un modo per dirti di tenermi attaccato a te. Per me basta solo stare insieme, un caffè, un panino a Ostia. So che tu stai realizzando un progetto immenso ed è per questo che non riesci a darmi tutte le attenzioni che vorrei, ma ho certezza che ti voglio al mio fianco. Io ci credo nell'amore eterno.

Lei, visibilmente commossa gli dice: "Io ho bisogno solo che tu mi stia vicino nelle mie fragilità, perché anche io ne ho". I due si baciano e si abbracciano, mettendo fine alla loro lontananza e promettendosi di trascorrere il resto della vita insieme.