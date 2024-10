video suggerito

Temptation Island visto da uno psicologo: “Alfred manipolatore, Antonio nella vita rischia di restare solo” Delle sette coppie che hanno partecipato a Temptation Island, solo due sono rimaste insieme a un mese dall’ultimo falò di confronto. Il motivo della rottura cambia di caso in caso ma, come spiegato a Fanpage.it dallo psicologo Elpidio Cecere, ci sono alcuni comportamenti ricorrenti che bisognerebbe evitare in una relazione per non comprometterne la stabilità. Ecco l’analisi dell’esperto sui protagonisti dell’edizione appena conclusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Quella del 22 ottobre è stata l'ultima puntata di Temptation Island. Delle sette coppie partecipanti, solo due sono rimasta insieme a un mese dall'ultimo falò di confronto: si tratta di Diandra e Valerio e Sara e Fabio. Nessun lieto fine, invece, per Federica e Alfonso, Mirco e Giulia, Anna e Alfred, Titty e Antonio e Millie e Michele. Il motivo della rottura cambia di caso in caso ma, come spiegato a Fanpage.it dallo psicologo Elpidio Cecere, ci sono alcuni comportamenti ricorrenti che bisognerebbe evitare in una relazione per non comprometterne la stabilità. Tra questi, la convinzione che seguire il piacere e il desiderio porti alla felicità, come nel caso di Antonio e Alfred. Ecco l'analisi dell'esperto sui protagonisti dell'edizione appena conclusa.

"Alfred e Antonio seguono il desiderio senza riflettere"

Sia Alfred e Anna che Titty e Antonio si sono lasciati dopo Temptation Island. Analizzando i loro comportamenti, lo psicoterapeuta crede che ci sia un aspetto che accomuna sia Alfred che Antonio, la ricerca del piacere come chiave della felicità. Quest'attitudine, però, può rivelarsi rischiosa. "Alfred ha usato diverse tecniche manipolatorie sia per restare ancorato ad Anna, che per vivere un'avventura con la tentatrice Sofia, ma nessuna delle due storie sarebbe durata. Lui resta un uomo insoddisfatto e destinato a ripetere gli stessi errori, almeno finché non cambierà la sua capacità di gestire emozioni e il desiderio", spiega Cecere.

Un comportamento ricorrente anche nel caso di Antonio, ex fidanzato di Titty: "Anzitutto, è chiaro che avvicinandosi alla single Saretta stava cercando un pretesto per rompere con la sua ragazza. Dice di essere felice di stare da solo, ma probabilmente è solo in cerca di nuove occasioni. Anche lui, come Alfred, segue il piacere pensando che la chiave della sua serenità sia in mano a qualche sconosciuta. Ma non è così". Come spiegato dallo psicologo, sono molte le persone che vivono nel costante rimpianto delle occasioni perse, non rendendosi conto che appartengono al passato: "Il loro caso può essere un monito, secondo me, per tutti quelli che seguono gli istinti senza riflettere. Non si può pensare di vivere sempre sull'onda dell'euforia, altrimenti si rischia di restare soli".

Perché Alfonso e Federica si sono lasciati secondo lo psicologo

Federica e Alfonso stavano insieme da otto anni. Hanno partecipato al programma per la gelosia di lui, considerata eccessiva dalla ragazza. Dopo il percorso nel reality, la napoletana si è resa conto di non voler più tornare alla vita di prima e aveva messo in dubbio i sentimenti per il suo fidanzato. Dopo il falò di confronto, tuttavia, i due avevano scelto di lasciare insieme il programma. Secondo lo psicologo, la loro è stata una decisione dettata dall'istinto: "Quando sono andati via insieme ero perplesso sul loro futuro, perché un'esperienza così tesa come quella che hanno vissuto non poteva far altro che lasciare segni", ha spiegato.

I napoletani, alla fine, si sono lasciati. "Il problema è che, dopo la carica di adrenalina che senti dopo aver vissuto una situazione fuori dal comune, come quella vissuta a Temptation Island, c'è la vita reale. I problemi di coppia si affrontano con una progettualità condivisa, con un impegno continuo", ha commentato lo psicologo. Per poi lanciare un messaggio ai due ragazzi: "Spero che imparino a gestire la normalità nelle loro prossime relazioni. Quando i riflettori si spengono i problemi restano e bisogna essere pronti ad affrontarli".

Il parere di Elpidio Cecere su Giulia e Mirco e Millie e Michele

A un mese dalla fine del loro percorso, Millie e Michele si sono detti aperti alla possibilità di tornare insieme. Secondo Elpidio Cecere, però, il loro "è solo un modo attuato dall'inconscio per cercare di prendere il controllo sulla situazione, perché per essere felici bisogna avere le idee chiare su cosa si vuole e, soprattutto, con chi condividerlo". Secondo l'esperto, dunque, i due non vogliono davvero tornare a essere una coppia. Stessa cosa che accade a Mirco, ex fidanzato di Giulia, che adesso frequenta la tentatrice Alessia. Per Cecere, però, "è difficile credere che la loro sarà una relazione duratura. Non tanto perché nasce dalle ceneri della precedente, ma soprattutto perché lui ha preso questa decisione d'istinto". Encomiabile, invece, la reazione di Giulia: "Stando da sola potrà imparare qualcosa dalla rottura e capire cosa non cercare nella prossima storia".

L'analisi sulle coppie rimaste insieme

Delle sette coppie che partecipavano, quella formata da Diandra e Valerio è una di quelle a essere rimasta unita. Cecere, però, ricorda che affinché le cose funzionino, serve costanza: "Mi auguro che Valerio riconosca i suoi limiti e sappia farsi aiutare, se fosse necessario, da qualcuno in grado di riordinare quei pensieri che hanno messo a rischio la sua relazione con Diandra, nel tentativo di controllarla".

Ultima, ma non per importanza, l'analisi su Fabio e Sara. All'inizio del suo percorso, lui aveva confessato di averla tradita in più di un'occasione. Scelta opinabile, secondo lo psicoterapeuta: "Dicendolo in tv, lui ha esposto lei a un'umiliazione ed è difficile pensare che il suo gesto sia stato involontario, sicuramente poteva scegliere un modo diverso per comunicarglielo. Sara, dal canto suo, ha ammesso di star lavorando sulla sua aggressività e quindi, alla fine, mi sembra che entrambi stiano andando verso un miglioramento personale e di coppia".