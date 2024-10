video suggerito

Titty e Antonio un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo dopo il falò Titty Scialò e Antonio Maietta sono usciti separati da Temptation Island 2024, dopo una storia d’amore durata tre anni. La vicinanza del ragazzo alla single Saretta ha scatenato la gelosia della fidanzata, che ha deciso di lasciarlo e gettare l’anello della proposta di matrimonio nel fuoco. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Titty Scialò e Antonio Maietta hanno lasciato Temptation Island 2024 separati. Dopo il percorso nel programma, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore durata tre anni. Fin dalle prime puntate, il ragazzo si è avvicinato alla single Saretta, instaurando con lei una complicità caratteriale e fisica. Di fronte alle immagini, la fidanzata si è subito ingelosita e ha chiesto un falò di confronto anticipato, durante il quale ha gettato l'anello del fidanzato nel fuoco. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo la fine del programma? I due sono tornati insieme o hanno confermato la loro scelta?

Il falò di confronto di Titty e Antonio a Temptation Island

Il falò di confronto tra Titty e Antonio si è svolto nella puntata del 15 ottobre di Temptation Island ed è stata lei a chiederlo dopo aver visto la vicinanza e l'interesse del ragazzo nei confronti di Saretta. La single si è però rifiutata di passare con lui un romantico weekend fuori dal villaggio e ha lasciato il programma. "Qui mi hai tradito per la terza volta. Se la ragazza non ti avesse dato buca saresti uscito con lei. Come ti sei sentito tu oggi io mi sentita per tre anni", ha spiegato Titty.

A far precipitare la situazione è però una rivelazione di Antonio: "Mi sarei sposato solo per fare felice lei ero in un tunnel e preferivo farla contenta e mettermi da parte". E sulla proposta di matrimonio fatta a Titty ha rivelato: "Eravamo a Parigi, sotto la Torre Eiffel. Sfortuna vuole che molte coppiette stavano facendo le proposte e anche lei mi ha chiesto di fargliela". Il gesto di Titty, di lanciare nel fuoco l'anello che Antonio le aveva comprato per la proposta, sancisce la rottura definitiva. "Ma dove la trovi una come me? Chi è che si sarebbe accontentata di un anello da venti euro?, ha infine concluso.