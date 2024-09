video suggerito

Chi è Saretta, la tentatrice Sara Villa di Temptation Island vicina al fidanzato Antonio Maietta Sara Villa, conosciuta come Saretta, è una delle tentatrici di Temptation Island. Nel programma si è avvicinato al fidanzato Antonio Maietta, scatenando la gelosia della fidanzata Titty Scialò. La ragazza ha 23 anni, vive in piccolo paese in provincia di Perugia e lavora in un’azienda di moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sara Villa, conosciuta come Saretta, è una delle tentatrici di Temptation Island 2024 Autunno. Fin dalle prime puntate del programma ha attirato l'attenzione del fidanzato Antonio Maietta, a cui si sta avvicinando sempre di più, scatenando la gelosia della fidanzata Titty Scialò. La ragazza ha 23 anni, vive a Bassardo, in provincia di Perugia, e lavora presso un' azienda di moda. Nel 2021 ha vinto il titolo di Miss Umbria.

Chi è Saretta, tentatrice di Temptation Island che lavora nella moda

Sara Villa, conosciuta a Temptation Island come Saretta, ha 23 anni ed è originaria di Bassardo, un piccolo paese in provincia di Perugia. Come ha raccontato nel suo video di presentazione al programma, lavora in un'azienda di moda. Tra le sue passioni la palestra e gli animali, in particolare in gatti. Ama viaggiare e le piacerebbe visitare le Maldive. "Caratterialmente credo di essere dolce e sincera", ha raccontato di sè. Nel 2021 ha vinto il titolo di Miss Italia Umbria. Il suo profilo Instagram è privato.

Saretta e Antonio a Temptation Island: la vicinanza fa ingelosire Titty

Nel corso delle prime puntata di Temptation Island, Antonio si è avvicinato sempre di più alla single Saretta, instaurando con lei una complicità caratteriale e fisica. I due sono anche usciti dal villaggio per una romantica cena sulla spiagga, lasciandosi andare a considerazioni sul loro feeling. Di fronte alle immagini, Titty si è subito ingelosita perché non si aspettava un comportamento del genere da parte del compagno, che solo pochi mesi prima le aveva fatto la proposta di matrimonio. La ragazza ha così chiesto un falò di confronto anticipato ad Antonio. La gelosia era stato proprio il motivo per il quale avevano deciso di partecipare al programma dopo tre anni di amore.