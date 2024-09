video suggerito

Titty chiede il falò anticipato dopo i video di Antonio con la single Saretta: “È un attore, fa schifo” La puntata di Temptation Island ieri sera si è conclusa con la richiesta di falò di confronto anticipato di Titty Scialò. La fidanzata nel villaggio ha assistito ai video di Antonio sempre più vicino alla single Saretta: “Non sono la sua bambola”, le parole prima di attendere una risposta dal fidanzato sul tronco, in spiaggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima puntata del format autunnale di Temptation Island 2024 andata in onda ieri sera, martedì 10 settembre, si è conclusa con la prima richiesta di falò di confronto anticipato, avanzata da Titty Scialò. Nel villaggio delle fidanzate, la napoletana ha assistito a numerosi video del suo compagno, Antonio Maietta, che si è avvicinato alla single Saretta, e non è riuscita a trattenere le sue emozioni.

La richiesta di falò di Titty Scialò

Antonio Maietta nel villaggio dei fidanzati si è avvicinato alla single Saretta con la quale è anche uscito per un'esterna. Sono andati a cena sulla spiaggia e si sono lasciati andare a diverse considerazioni sul loro feeling. "Sei bellissima stasera. Con te mi agito, questa è una bella sensazione, da tempo non la provavo", le parole di lui che ha rinnegato l'amore per la fidanzata Titty. "È sempre stata lei quella innamorata, io di meno. Trovare una ragazza come lei è difficile, ma io mi sono iscritto a Temptation Island per salvarmi". Titty, in spiaggia con le sue compagne di avventura, ha assistito ai video che Filippo Bisciglia le ha mostrato. Ha così commentato: "A 27 anni, non ha mai avuto le pa**e di dirmi che non mi ama più o che non mi vuole più. Non vale niente, non ha dignità. Non mi ha mai detto come sei bella, ho i complessi, dice che ho la pancia. A lei la riempie di complimenti. Questa è stata la sua ultima esterna".

Dopo il commento, ha proseguito con la visione dei filmati del fidanzato Antonio con la single Saretta. "Sono stato più innamorato delle altre che di Titty, non so come uscirmene. Lei non lo accetterebbe, mi sento capito con te, con lei no", le parole del napoletano che hanno fatto scoppiare in lacrime la fidanzata. "Mi fa schifo, ho visto già tutto. Sono venuta qui per migliorare i miei comportamenti, sono aggressiva nei suoi confronti. Però lui è venuto qua per farsi l'esterna, allora no. Io non sono la sua bambola. Lui è troppo sicuro di avermi, sa che donna sono. Sa che non potrei mai fare nulla nel villaggio. Lui è un attore, voglio il falò", le parole a Filippo Bisciglia.

La reazione di Antonio Maietta

"Posso risponderti subito?" ha chiesto Antonio Maietta a Filippo Bisciglia dopo essere venuto a conoscenza della richiesta di falò della fidanzata. "No, pensaci", la replica del conduttore prima del termine della puntata. Nel prossimo appuntamento i telespettatori potranno scoprire se Antonio Maietta ha accettato di incontrare Titty Scialò per un falò di confronto anticipato.