video suggerito

Tony Renda sulla rottura con Jenny Guardiano: “Non l’ho tradita, ho solo invitato una ragazza a ballare” Tony Renda attraverso le sue IG stories ha raccontato ad alcuni utenti cosa è successo con Jenny Guardiano e la sua verità riguardo i tradimenti da lei annunciati. L’ex fidanzata con la quale ha partecipato a Temptation Island ha sbottato poco dopo in una story: “Si faccia la sua vita lontano da me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Renda nelle ultime ore, attraverso le sue IG stories, ha risposto alle curiosità dei suoi fan e in numerose domande è stata tirata in ballo Jenny Guardiano, la sua ormai ex fidanzata con la quale ha partecipato a Temptation Island. Fu lei ad annunciare la rottura dal dj raccontando di aver scoperto di essere stata tradita, motivo per il quale ha deciso di mettere un punto alla storia. Lui, in queste ore, ha spiegato nel dettaglio cosa è successo: "Ho invitato una ragazza a ballare per lavoro". Poco dopo, su Instagram, è intervenuta anche Jenny con uno sfogo: "Stia lontano da me".

Le parole di Tony Renda

Tony Renda sostiene di non aver tradito Jenny Guardiano: con alcune IG stories ha risposto alle curiosità dei fan spiegando di aver solo "invitato una ragazza a ballare" in una chat. "Se il mio lavoro è considerato un tradimento allora sì, lo ammetto. Sono un traditore seriale", le parole. Il Dj ha continuato, in un'altra story: "Io penso di non aver tradito nessuno, aspetto ancora qualche prova valida che mi incrimini. L'intelligenza artificiale non conto, né Photoshop, né false testimonianze". In un'altra risposta a un utente ha rivelato il contenuto della chat che avrebbe scatenato la rottura: "Una ragazza mi ha scritto "Ho saputo che eri alla Baia Imperiale e quella volta non sono potuta venire, ma ho tanto piacere di partecipare a una tua serata". Io le ho risposto "Mi dispiace tanto, ma avrò un'altra data alla Baia Imperiale. Se mi lasci il tuo contatto, ti avviso quando sarà e sarai mia ospite, così da compensare quella delusione". Questo sarebbe un tradimento? Scusami".

Infine, sulla questione, ha aggiunto: "Non mi interessa di chi ha ragione o no. Voglio solo che lei sia libera e felice, che trovi qualcuno che sappia renderla più felice di quanto ho fatto io. Va bene che abbia ragione lei, anzi, sai che ti dico? Ha ragione lei, come sempre. L'importante è che tutto questo la renda felice".

Lo sfogo di Jenny Guardiano

Con una IG story, Jenny Guardiano ha risposto a tono invitando l'ex fidanzato a non parlare più di lei e della loro storia. "Tony parla di me, non esiste Jenny e Tony. Non associatemi a questa persona, esiste solo Jenny, Tony per i ca*zi suoi. Qualsiasi cosa dice sono tutte stron*ate per ripulirsi da come sono andate le cose. Mi sto zitta, sono una signora, fino ad oggi l'ho sempre protetto" ha dichiarato in un video prima di concludere: "Mi sto zitta, ma ora la smetta di parlare di me. Dovete sapere che questa persona mi sta mettendo in discussioni che non esistono. Si faccia la sua vita, e la sua strada, ma lontano da me".