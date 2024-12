Jenny Guardiano sulla rottura da Tony: “Ho scoperto tradimenti, nessuna donna merita una situazione così”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Jenny Guardiano è tornato a parlare sui social della fine dell'amore con Tony Renda. Dopo l'annuncio della rottura, l'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato i motivi che l'hanno portata a prendere la decisione in un momento delicato della sua vita. "Ho scoperto tradimenti, non posso fare un passo indietro", ha raccontato.

Perché Jenny e Tony si sono lasciati

Con una storia pubblicata su Instagram, Jenny Guardiano ha spiegato che la storia d'amore con Tony è finita a causa di tradimenti da parte di lui: "Avendo scoperto dei veri e propri tradimenti confermati non posso fare un passo indietro". Poi, rivolgendosi ai fan che spesso le chiedono spiegazioni ha aggiunto: "Mi dispiace se vi eravate affezionati alla coppia, ma le dinamiche interne le conosciamo noi, le ho vissute io". Questa volta l'ex volto di Temptation Island non intende passare sopra alle mancanze di rispetto: "Non sorvolo che mi venga fatta una cosa del genere perché non se lo merita nessuna donna".

L'annuncio della rottura

Solo qualche giorno fa era stata la stessa Jenny, stanca di ricevere segnalazioni sul suo ex, ad annunciare la fine della storia con Tony che è arrivata poco dopo la scomparsa di suo padre: "Non volevo approfondire o confermare quello che sta accadendo, è un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre. Sto cercando di elaborare solo quello, però è arrivato anche un'altra situazione. La reazione con Tony è finita". La ragazza ha scelto di parlare dopo aver ricevuto tantissime segnalazioni di presunti tradimenti del dj, che l'hanno portata una volta per tutte a parlare per fare chiarezza, ripromettendosi di non tornare più indietro sui suoi passi.