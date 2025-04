video suggerito

Il programma del Vaticano verso i funerali di Papa Francesco: dalla salma a San Pietro alla tumulazione Dalle 11 di oggi omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro per tre giorni. Il trasporto della salma del Pontefice in processione nella Basilica Vaticana e le esequie di Papa Francesco sul sagrato della stessa Basilica di San Pietro il 26 aprile sono i due punti cardine del programma del Vaticano per i funerali di Papa Francesco comunicati dalla Sala Stampa vaticana.

A cura di Antonio Palma

Il Vaticano ha comunicato il programma che nei prossimi giorni porterà ai funerali di Papa Francesco. I due punti chiave sono il trasporto della salma del Pontefice dalla cappella di Casa Santa Marta a Piazza San Pietro e nella Basilica Vaticana per l’omaggio dei fedeli, dalle 11 di oggi mercoledì 23 aprile, e poi i funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile, sempre sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Mercoledì 23 aprile: la salma di Papa Francesco arriva a San Pietro

Secondo il programma comunicato dalla Sala Stampa Vaticana, la cerimonia che porterà ai funerali di Papa Francesco inizia oggi, mercoledì mattina 23 aprile, con il trasporto in Piazza San Pietro della bara in cui è stato adagiato il corpo del defunto Romano Pontefice. Dopo la constatazione di morte nella sua camera, infatti, la bara aperta è stata portata nella Cappella di Casa Santa Marta dove i più stretti collaboratori hanno potuto vegliarlo. Alle 9 di mercoledì 23 aprile 2025 la salma di Bergoglio lascerà per sempre la residenza scelta da Francesco con un corteo funebre verso San Pietro.

Ad accompagnare il feretro del Papa i patriarchi e i cardinali, con abito corale, che si troveranno nella Cappella della Domus Sanctae Marthae per le ore 8.45, e gli Arcivescovi, i Vescovi, i Canonici del Capitolo Vaticano, i Penitenzieri Minori Vaticani Ordinari e tutti i componenti della Cappella Pontificia che invece dovranno essere in Piazza Santa Marta per le ore 8.30.

Dopo il momento di preghiera, presieduto dal camerlengo Cardinale Kevin Joseph Farrell, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il feretro verrà trasferito in processione alla Basilica Papale di San Pietro. Il corteo funebre percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l’altare della Confessione, il Cardinale Camerlengo infine presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale, intorno alle 11, avranno inizio le visite alla salma di Papa Francesco.

Sabato 26 aprile: i funerali di Papa Francesco in Vaticano

La salma del Papa rimarrà esposta nella bara per tre giorni fino al 25 aprile. La Basilica di S. Pietro resterà aperta ai fedeli che volessero visitare la salma del Pontefice nei seguenti orari: oggi dalle ore 11:00-24:00; giovedì 24 aprile: ore 7:00-24:00; venerdì 25 aprile: ore 7:00-19:00. Il giorno dopo, il 26 aprile, sarà la giornata dei funerali del Pontefice. Il programma del Vaticano prevede l’inizio della funzione religiosa alle ore 10.00 all’aperto, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La messa sarà presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio ma potrà essere concelebrata da Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata; dagli Arcivescovi e i Vescovi, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca semplice; e dai Presbiteri, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Vale a dire la Raccomandazione dell’anima a Dio e il Commiato finale. Il celebrante asperge il feretro con l'acqua benedetta e l'incenso a cui segue una preghiera di rito. Infine il feretro del Pontefice sarà riportato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione come ha stabilito lo stesso Papa Francesco nel suo testamento. Il sepolcro sarà nella terra e senza particolare decoro e con l'unica iscrizione: Franciscus.

Il conclave dopo i funerali di Papa Francesco

Solo al termine dei funerali del Pontefice verrà convocato il Conclave dei cardinali che dovranno eleggere il nuovo Papa. Al momento non c'è ancora un data precisa per la riunione plenaria dei cardinali che deciderà il 267° Pontefice della storia della Chiesa. Secondo il testo liturgico, il Conclave si svolge tra il 15° e il 20° giorno dal decesso del Pontefice, quindi si terrà tra il 5 e il 10 maggio. I cardinali elettori, tutti quelli che non abbiano compiuto 80 anni alla data di morte del Papa, si ritireranno nella Cappella Sistina, sigillata per garantire la segretezza del voto, e non potranno avere contatti con l'esterno. Per eleggere un nuovo Pontefice, è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi delle preferenze e per questo il Conclave può durare da qualche ora a diversi giorni o addirittura settimane. Durante il Conclave, ogni giorno possono essere effettuati fino a quattro scrutini: due al mattino e due al pomeriggio. Dopo ogni votazione le schede vengono bruciate in una stufa. La famosa fumata nera indica che non è stato ancora eletto un nuovo Papa, mentre quella bianca annuncia l'avvenuta elezione.