Papa Francesco sepolto con le sue scarpe ortopediche consumate: l'ultima lezione di umiltà del pontefice Papa Francesco ha scelto di essere sepolto con le scarpe ortopediche che era solito usare in pubblico, al posto delle tradizionali babbucce papali simbolo di potere.

A cura di Giusy Dente

Per la sua sepoltura, papa Francesco (morto il 21 aprile 2025) ha lasciato istruzioni molto precise. Tutto era stato deciso già da tempo: il testamento diffuso dal Vaticano riporta la data 29 giugno 2022. Qui ha espresso la volontà che le sue spoglie riposino nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, all'interno di una tomba preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Ha chiesto un sepolcro semplice, senza eccessivi decori e con un'unica iscrizione: Franciscus. All'insegna della semplicità è anche il modo con cui ha scelto di essere seppellito, che differisce da quello dei pontefici che lo hanno preceduto.

Papa Francesco, infatti, ha scelto di essere sepolto con le scarpe nere che era solito indossare in pubblico, le calzature ortopediche che i fedeli gli hanno visto ai piedi per anni, ormai consumate e rovinate. Questa scelta è perfettamente coerente con il desiderio di chiudere il ciclo della sua vita mortale all'insegna dell'umiltà e della modestia, senza fasti e lussi: un papa vicino agli ultimi, ai poveri, ai dimenticati, a chi non possiede nulla. Le calzature ortopediche hanno preso il posto delle tradizionali babbucce papali, che viceversa sono simbolo di potere. Il papa verrà sepolto con la mitra bianca realizzata dal suo sarto Filippo Sorcinelli.

Le esequie del pontefice si terranno oggi 26 aprile a partire dalle 10 sul sagrato della basilica di San Pietro, come era stato nel 2006 per i funerali di Giovanni Paolo II. Successivamente si svolgerà la traslazione della salma fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore scelta da papa Francesco. Intanto, si è già svolto alle 20.00 di ieri il rito della chiusura della bara. Durante la solenne cerimonia è stato letto il rogito, il testo che riassume la vita del pontefice, i suoi valori. Il documento recita:

Fu eletto Papa il 13 marzo 2013 e prese il nome di Francesco, perché sull’esempio del santo di Assisi volle avere a cuore innanzitutto i più poveri del mondo. Sempre attento agli ultimi e agli scartati dalla società. Testimone di uno stile sobrio e umile, fondato sull’apertura alla missionarietà, sul coraggio apostolico e sulla misericordia, attento nell’evitare il pericolo dell’autoreferenzialità e della mondanità spirituale nella Chiesa, Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale.

Sono attesi ai funerali capi di Stato, sovrani e delegazioni provenienti da un centinaio di Paesi: parteciperanno Donald Trump, Emmanuel Macron, re Felipe di Spagna con la moglie Letizia, forse Volodymyr Zelensky. Presente anche il principe William pronto a fare le veci di re Carlo, insieme al primo ministro della Gran Bretagna Keir Starmer.