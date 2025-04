Funerali Papa Francesco, la diretta da piazza San Pietro: esequie in corso, 150mila i presenti. Trump, Meloni e Mattarella sul sagrato

Il Vaticano ha già diffuso il pdf ufficiale del libretto della Messa esequiale per Papa Francesco. Sul lato sinistro, c'è la traduzione in inglese ma soprattutto in italiano della liturgia, che sarà recitata in diverse lingue. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli sarà recitata in inglese; il salmo responsoriale in latino; la seconda lettura dalla lettera di San Paolo ai Filippesi in spagnolo e il Vangelo (Giovanni 21, 15-19) in latino.