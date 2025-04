video suggerito

Dove alloggiano capi di stato e sovrani a Roma per i funerali di Papa Francesco Sono attesi circa 50 tra capi di stato e sovrani e circa 130 delegazioni per i funerali di Papa Francesco. Dove alloggeranno? Ecco quali potrebbero essere le residenze a loro riservate.

A cura di Valeria Paglionico

Il 26 aprile 2025 nella Basilica di San Pietro verranno celebrati i funerali di Papa Francesco, morto la scorsa Pasquetta dopo 12 anni di Pontificato. La sua morte non ha lasciato indifferenti i fedeli, basti pensare che sono migliaia coloro che stanno accorrendo a Roma da giorni solo per dargli un ultimo saluto. In occasione della solenne cerimonia funebre arriveranno nella Capitale circa 50 tra capi di stato e sovrani e circa 130 delegazioni tanto che l'evento è stato già soprannominato il "Conclave della politica". Presenti tra gli altri Mattarella, Milei, Trump, Zelensky, Macron. In una città già blindatissima dove alloggeranno i leader politici di tutto il mondo?

Dove alloggiano i capi di Stato e le alte cariche internazionali

I leader politici attesi a Roma per i funerali di Papa Francesco sono moltissimi e probabilmente tutti verranno ospitati in strutture di rappresentanza come le ambasciate del proprio paese. Al momento, però, per questioni di sicurezza le location non sono state ancora confermate. Donald Trump con la moglie Melania arriverà a bordo dell'Air Force One e dovrebbe poi essere scortato fino a Villa Taverna, residenza nel quartiere Parioli dell'ambasciatore americano. Emmanuel e Brigitte Macron potrebbero soggiornare a Palazzo Farnese, ovvero l'ambasciata francese, mentre Lula e Rosangela da Silva a Piazza Navona. A re Felipe VI e alla moglie Letizia verrà riservata invece l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mentre il principe William tornerà in Inghilterra stesso in giornata.

A chi è riservato il Palazzo del Quirinale

Altri rappresentanti internazionali, dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen all’ex presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, potrebbero soggiornare a Palazzo del Quirinale. Si tratta della residenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma che dispone di appartamenti imperiali messi a disposizione proprio per gli ospiti in visita ufficiale. Per quanto riguarda, invece, i cardinali che parteciperanno al Conclave di inizio maggio, verranno ospitati alla Domus Sanctae Marthae nella Città del Vaticano.