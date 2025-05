video suggerito

“No alla Chiesa con i soldi nelle banche”: l’intervista inedita di Papa Francesco In un’intervista inedita diffusa dal canale Esne “El Sembrador, Nueva Evangelizacion”, Papa Francesco invitava la Chiesa a tornare al servizio delle persone. “La Chiesa che vince è quella dei martiri, non quella con i soldi in banca”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

"È questa la Chiesa che trionfa, non quella con i soldi nelle banche". Così parlava Bergoglio nel 2021, in una registrazione inedita che sarà trasmessa dal canale televisivo Esne "El Sembrador, Nueva Evangelizacion" e pubblicata oggi dai media vaticani. Nell'intervista di ormai 4 anni, Papa Francesco, morto nel giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, meditava sui passi biblici dei dialoghi tra Gesù e i suoi discepoli.

Nel corso dell'intervista, esprimeva il desiderio di una Chiesa al servizio del mondo, umile servitrice dell'umanità. "A trionfare – spiegava Bergoglio – è la Chiesa dei martiri, della testimonianza. Perchè martirio vuol dire testimonianza".

Tra i temi affrontati al microfono, anche la preoccupazione per i migranti, la totale fiducia in Dio e la consapevolezza di "essere un debole peccatore". Bergoglio invitava anche i sacerdoti a mettersi al servizio di tutti.

Questa è stata l'interpretazione del Papato che Francesco ha sempre voluto fornire: una Chiesa al servizio dei fedeli. Questa sua visione lo ha portato a chiedere per la sua sepoltura una tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Bergoglio è stato il primo Papa dopo 122 anni a chiedere di riposare lontano dal Vaticano.

Papa Francesco ha inoltre voluto essere sepolto con le scarpe consumate che ha sempre indossato, rompendo la tradizione delle pantofole papali rosse.

Bergoglio è stato uno dei Papi più amati degli ultimi anni e dal 7 maggio si aprirà il Conclave per la scelta del nuovo Pontefice che guiderà la Chiesa cattolica romana. I 133 cardinali elettori sono già giunti a Roma da tutto il mondo. Per il voto sono previste massimo due fumate al giorno (nere nel caso in cui il Papa non fosse stato scelto). La fumata bianca annuncerà l'elezione del Papa, che si affaccerà dal balcone della Basilica di San Pietro per salutare i fedeli.