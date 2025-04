video suggerito

Papa Francesco annunciò la scelta della sua tomba con una telefonata: "La Madonna mi ha detto preparati" La rivelazione del Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete e Coadiutore della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sabato Papa Francesco sarà tumulato dopo i funerali. "Chiamò il commissario straordinario e gli disse: La Madonna mi ha detto preparati la tomba" ha raccontato il prelato.

A cura di Antonio Palma

È stata la Madonna a ispirare Papa Francesco nella scelta della sua tomba nella Basilicata di Santa Maria Maggiore, dove sabato sarà tumulato dopo i funerali, interrompendo la tradizione che prevede l’inumazione dei pontefici a San Pietro. Lo ha rivelato il Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete e Coadiutore della stessa Basilica. "Papa Francesco chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: ‘La Madonna mi ha detto preparati la tomba" ha raccontato infatti oggi il porporato in un punto stampa in Vaticano.

"Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di essere sepolto a Santa Maria Maggiore ma una settimana dopo ci ripensò", ha rivelato Makrickas, aggiungendo: "La Madonna ha indicato al Papa il luogo della sepoltura". "La Madonna mi ha detto, ‘preparati la tomba', sono molto felice che la Madonna non si è dimenticata di me" avrebbe affermato Bergoglio nella telefonata al commissario straordinario della Basilica. "Papa Francesco ha scelto una tomba umile come la sua vita e il suo Pontificato" ha affermato ancora il cardinale lituano.

Che la Madonna fosse stata l'ispirazione per questa scelta insolita lo ha confermato lo stesso Papa Francesco nel suo testamento dove ha lasciato le indicazioni per il funerale e la tumulazione nella Basilicata di Santa Maria Maggiore. "Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura" ha scritto infatti Bergoglio nel testamento aperto dopo la sua morte.

Come indicato dal defunto Pontefice, la bara di Francesco sarà nella terra e senza particolare decoro e con l'unica iscrizione: Franciscus. Nello stesso testamento infatti si legge: "Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell’accluso allegato. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus".